ایجاد اشتغال برای 50 هزار نفر توسط کمیته امداد فارس

سهراب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از خدمات موثر کمیته امداد توانمندسازی خانواده های تحت پوشش است، اظهار داشت: در حال حاضر و در دهه چهارم عمر کمیته امداد تغییرات اساسی و تغییرات مهمی نسبت به دهه اول کار که خدمات خود را آغاز کرد، صورت گرفته است که همان بحث توانمندسازی خانواده ها است و در حالی که در دهه ۶۰ خدمات کمیته امداد حمایتی بودند ولی الان شکل توانمندسازی به خود گرفته اند.

وی با بیان اینکه توانمندسازی یعنی کمیته امداد مددجویی را که در جامعه یک عنصر مصرف کننده است به یک عنصر مولد و تولید کننده تبدیل می کند، گفت: در واقع کمیته امداد در حال حاضر یک دانشگاه کارآفرینی است به این دلیل که سعی می کند برای افرادی که به علل مختلف دچار مشکلات روحی، جسمی و آسیب های اجتماعی شده اند، اشتغال ایجاد کند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فارس با عنوان اینکه به خانواده های تحت پوشش در قالب های مختلف خدمات حمایتی، مستمری، فرهنگی و حقوقی کمک می شود، اضافه کرد: یکی دیگر از قالب های خدمات، توانمندسازی و خودکفایی از طریق اشتغال و کاریابی است.

روستایی در اشاره به فرآیند ایجاد اشتغال برای مددجویان، گفت: مددجو در مرحله اول استعداد سنجی و رغبت سنجی می شود و بعد از آن در گروه مشاوره شغلی قرار می گیرد که مشاور کمیته امداد با بررسی ها مصاحبه ها و آزمون هایی که انجام می دهد، تیپ شخصیتی مددجو را به دست آورده و بر اساس آن محیط شغلی متناسب را برای وی تعیین می کند.

وی با بیان اینکه متناسب با تیپ شخصیتی شغل های مختلف به مددجو پیشنهاد می شود، عنوان کرد: پس از آن اگر شغل پیشنهادی نیاز به آموزش داشته باشد، مددجو برای آموزش به مراکز فنی حرفه ای فرستاده می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی یادآور شد: هزینه آموزش در مراکز فنی حرفه ای برای مددجوها رایگان است و توسط کمیته امداد پرداخت می شود.

روستایی گفت: پس از آموزش بعضی از افراد بدون سرمایه جذب دستگاه ها می شوند در حالی که لازم است بعضی از مددجویان بعد از آموزش به شکل مستقل کار کنند.

وی با اشاره به اینکه حق بیمه کارفرماهایی که مددجویان را استخدام کنند دو سال توسط کمیته امداد پرداخت می شود، گفت: سال اول ۱۰۰ درصد حق بیمه و سال دوم ۵۰ درصد حق بیمه توسط کمیته امداد پرداخت می شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد ادامه داد: علاوه بر این اگر مراکز کاریابی سطح شهرستان ها مددجویان کمیته امداد را به کار بگیرند به عنوان پاداش به هر کاریاب ۴۰۰ هزار تومان به عنوان پاداش پرداخت می شود.

۹۰ درصد از اعتبارات اشتغال کمیته امداد از محل صندوق قرض الحسنه بانک هاست

روستایی با اشاره به روند ایجاد اشتغال برای افرادی که قصد دارند مستقل کار کنند، گفت: ناظران فنی کمیته امداد از محل اجرای طرح مورد نظر مددجو بازدید می کنند و درصورتی که محل امکانات اولیه ایجاد طرح را دارا باشد، با تایید ناظر فنی فرم توجیه اقتصادی برای مددجو تکمیل می شود و پس از آن در کمیسیون وام، در حضور خود مددجو برای وی وام تصویب می شود.

وی با عنوان اینکه اعتبارات اشتغال کمیته امداد از محل صندوق اشتغال نیازمندان و صندوق قرض الحسنه بانک های تامین می شود، گفت: تقریبا ۹۰ درصد اعتبارات اشتغال کمیته امداد از محل قرض الحسنه بانک ها تامین می شود و آن ها وام را با سود چهار درصد به مددجوها پرداخت می کنند.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فارس گفت: سقف وام هایی اعطایی به مددجویان از دو میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان است که برای شغل هایی مانند قالیبافی دو میلیون تومان، برای خیاطی چهار میلیون تومان و برای دامداری ۱۵ میلیون تومان است.

روستایی افزود: اگر کسی پروژه و طرح بزرگی داشته باشد می توان از محل صندوق توسعه ملی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به وی پرداخت کرد ولی عمده طرح های ما طرح های خودکفایی خود اشتغالی است که سقف آن ۱۵ میلیون تومان است.

وی عنوان کرد: ناظر فنی با بازرسی های مداوم از طرح مددجو، او را هدایت راهنمایی می کند تا در نهایت به مرحله خودکفایی برسد و خودکفایی مددجو زمانی است که سطح درآمدش به حدی برسد که بتواند گلیم خود را از نظر اقتصادی از آب بیرون بکشد.

خودکفایی ۱۶ هزار خانواده تحت پوشش طی سه سال

روستایی گفت: طی سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲، ۱۶ هزار خانواده خودکفا و از تحت پوشش کمیته خارج شده اند.

وی بیان کرد: طی سه و سال نیم گذشته حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه بانک ها جذب و بین خانواده های تحت پوشش توزیع شده است که حدود ۵۰ هزار اشتغال توسط این مقدار اعتبار ایجاد شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فارس افزود: ۷۵ الی ۸۰ درصد شغل های ایجاد شده توسط کمیته امداد به موفقیت رسیده اند.

آموزش بیش از چهار هزار نفر توسط کمیته امداد در سال جاری

روستایی با بیان اینکه آموزش های مهارتی کمیته امداد به مددجویان به چهار شکل انجام می شود، گفت: یکی از آموزش ها، آموزش بلند مدت است که برای افراد مبتدی است که تا قبل از آن هیچ آموزشی ندیده اند و کمیته امداد آن ها را به سازمان فنی و حرفه ای که مرجع اصلی این آموزش ها است، معرفی می کند.

وی ادامه داد: آموزش کوتاه مدت نیز برای کسانی است که طرح اشتغال برای آن ها به اجرا در آمده و لازم است که آموزش های کوتاه مدتی در حین کار برای آن ها برگزار شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فارس با بیان اینکه حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی از دیگر اشکال آموزش از سوی کمیته امداد است، اظهار داشت: در طول دوران تحصیل برای دانش آموزان دبیرستانی کلاس هایی برگزار می شود که حتی در صورتی که مایل نباشند ادامه تحصیل دهند، بتوانند در حرفه ای مشغول به کار شوند.

روستایی افزود: شکل دیگر آموزش، طرح استاد شاگردی است که با پرداخت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان از مددجو درخواست می شود با حضور در یک کارگاه به مدت شش ماه، به یاد گرفتن حرفه ای مشغول شود.

طرح کارانگیزی صرفا برای ایجاد شاخصه امید در زندگی مددجو است

وی با اشاره به اینکه اشکال مختلف اشتغال زایی برای مددجویان در قالب طرح های کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی است، به تشریح هر یک از این موارد پرداخت و گفت: طرح کارانگیزی صرفا برای ایجاد شاخصه امید و ایجاد تنوع در زندگی مددجو است که با پرداخت وام های دو تا چهار میلیون تومانی، فرصت اشتغال زایی را برای آن ها فراهم می کنیم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فارس اضافه کرد: در قالب طرح کارانگیزی توقع و امیدی به اینکه مددجویان بتوانند با کار خود درآمدزایی داشته باشند، وجود ندارد.

روستایی گفت: طرح توان افزایی که سقف وام ها هشت میلیون تومان است، شامل مشاغل خانگی مانند خیاطی، تابلوفرش بافی و ... است.

وی گفت: در طرح خودکفایی نیز هدف نهایی این است که مددجویان بتوانند با کسب درآمد بیشتر به خودکفایی برسند و سقف وام های آن از ۱۵ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

هدفگذاری ایجاد ۱۰ هزار و ۵۰۰ شغل تا پایان سال

روستایی با اشاره به هدف گذاری های کمیته امداد فارس در سال جاری، ابراز داشت: ایجاد ۱۰ هزار و ۵۰۰ شغل با اعتبار ۱۶۷ میلیارد تومان از جمله برنامه های تعیین شده در سال ۹۳ است که تاکنون دو هزار و ۵۰۰ شغل محقق شده است.

وی افزود: در این تعداد باید هزار و ۷۵۰ شغل کارانگیزی، دو هزار و ۴۵۰ شغل توان افزایی و شش هزار و ۳۰۰ شغل خودکفایی ایجاد شود.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد فارس بیان کرد: در بخش آموز نیز باید تا پایان سال چهار هزار و ۹۰۰ نفر از آموزش بلند مدت، هشت هزار و ۶۰۰ نفر از آموزش کوتاه مدت، ۵۰۰ نفر از حرفه آموزی دانش آموزان دبیرستانی و ۸۶۳ نفر از آموزش استاد شاگردی برخوردار شوند.

روستایی با اشاره به اینکه مجموع اعتبار لازم برای بخش آموزش دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است، گفت: به طور مجموع برای محقق کردن همه اهداف سال جاری ۱۷۲ میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود.