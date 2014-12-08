خسارت میلیاردی "وی اچ اس" به شیلات لرستان/ مزارع پرورش ماهی غرق شدند

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۶۰ میلیارد تومان به مزارع پرورش ماهی استان لرستان به دلیل شیوع بیماری "وی اچ اس" وارد شده است.

وی با اشاره به میزان خسارتهای وارد شده به مزارع ماهی استان لرستان عنوان کرد: در مجموع شش هزار تن از ماهیان مزارع پرورش ماهی استان لرستان به دلیل شیوع این بیماری از بین رفتند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پرداخت خسارات به صاحبان مزارع ماهی استان لرستان تصریح کرد: خسارات وارد شده به مزارع ماهی بر اساس قانون مدیریت بحران و در قالب بیمه کشاورزی به افراد خسارت دیده پرداخت می شود.

۱۳ هزار لرستانی در حوزه پرورش ماهی مشغول به کار هستند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه سالانه ۲۲ هزار تن ماهی در لرستان تولید می شود گفت: استان لرستان در زمینه تولید آبزیان در بین استانهای غیر ساحلی کشور دارای رتبه نخست است.

غضنفری با اشاره به تعداد مزارع ماهی فعال در استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر ۴۷۰ مزرعه ماهی در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

وی با اشاره به تولید و تکثیر بچه ماهی در استان لرستان بیان داشت: سالانه به طور متوسط بیش از ۱۴۶ هزار تن بچه ماهی در لرستان تولید می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیتهای بالای تولید ماهیان سردآبی در استان لرستان تصریح کرد: به طور حتم در صورت استفاده از این ظرفیتها می توان تولید استان را به بیش از ۵۰ هزار تن نیز افزایش داد.

غضنفری یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار نفر در حوزه پرورش ماهی و مزارع ماهی سطح استان مشغول به کار هستند.

خشک کردن استخرهای آلوده پرورش ماهی

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان نیز در رابطه با شیوع بیماری "وی اچ اس" در مزارع ماهی لرستان به مهر عنوان کرد: از سال گذشته بیماری در ماهی های قزل آلای استان و کشور رخ داد که تلفاتی را نیز به همراه داشت.

توکلی با اشاره به درگیر شدن مزارع پرورش ماهی با این بیماری بیان داشت: برای کنترل این بیماری ویروسی واگیردار رعایت مسائل بهداشتی حائز اهمیت بوده که به صورت دستوالعمل به آبزی پروران سطح استان ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه یکی از راه های کنترل این بیماری خشک کردن استخرها است ادامه داد: با توجه به اینکه خسارات این بیماری بالا بوده دامپزشکی در نظر دارد بخشی از این خسارات را به مزارع ماهی خسارت دیده پرداخت کند.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان همچنین از توزیع مواد ضد عفونی کننده به صورت رایگان بین مزارع ماهی سطح استان خبر داد.

توکلی تاکید کرد که استفاده از این ماهیان که به بیماری مبتلا شده اند برای انسان خطری ندارد.