فاز اول کارخانه مس انجرد اهر اوایل سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس فلاحی دوشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور اهر گفت: این کارخانه توسط بخش خصوصی احداث می شود که با افتتاح آن برای یک هزار و ۲۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح فاز دوم سورتینگ میوه شهرستان اهر در دهه فجر امسال و احداث کارخانه پکیچ، شیشه و فولاد در شهرک بیلوردی شهرستان هریس خبر داد و افزود: با مشارکت ۱۵۰ میلیارد ریالی بنیاد برکت مشکل مالی کارخانه قند اهر نیز حل شده است.

این عضوکمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، آغاز احداث سیکل ترکیبی هریس و تصویب احداث راه آُهن اهر- هریس و اتصال به اردبیل را از کارهای دیگر انجام شده در حوزه انتخابیه این شهرستان ها اعلام و تصریح کرد: همچنین با اقدامات و تعاولات صورت گرفته، تجهیزات بیمارستان اهر افزایش می یابد و اعتبار لازم برای بیمارستان هریس نیز اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به احداث هتل توسط بخش خصوصی در شهرستان اهر، اتمام احداث بزرگراه اهر – تبریز از مسیر اهر به تبریز در اوایل سال ۹۴ و نیز آسفالت راه ۴۵ روستا در این شهرستان گفت: در حوزه دانشگاهی نیز جهت رفاه دانشجویان رشته های جدید در مقاطع ارشد و دکترا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر ایجاد شده است و دانشکده پرستاری و مامایی این شهرستان هم در سال جاری پذیرش دانشجو خواهد داشت که در کنار این اقدامات پیگیر ارتقای دانشگاه پیام نور اهر از واحد به مرکز هستیم.

رضا صدیقی فرماندار اهر نیز در این مراسم با اشاره به عزم مسئولان شهرستان برای حل مشکلات در بخش های مختلف اظهار داشت: امیدواریم با تلاش بیش از پیش و عنایت دولت شاهد تحقق این مهم باشیم و از دانشجویان و اساتید نیز انتظار داریم جهت توسعه شهرستان اهر با ارایه ایده های خود، مسئولان را همراهی کنند.

وظیفه امروز ما پاسداری از اهداف والای شهدا است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نیز با اشاره به اهمیت روز دانشجو اظهار داشت: ۱۶ آذر روز ایثار و ازجان گذشتگی دانشجویان انقلابی است كه با خون خود درخت تناور انقلاب اسلامی را بیمه كردند و شهادت این دانشجویان انقلابی موجب بیداری و روشنگری ملت ایران و عزم راسخ آنها برای مبارزه با رژیم طاغوت شد.

نادر اسدی روز دانشجو را نماد بیداری، استكبارستیزی و حق طلبی دانشجویان انقلابی برشمرد و گفت: ۱۶ آذر از روزهای تاثیرگذار حیات پربركت و تاریخ شكوهمند انقلاب اسلامی است كه باعث آگاهی و تسریع در مبارزات انقلابی دانشجویان شد و جرقه دیگری برای روبدادهای مهم تاریخ كشور در شكل گیری انقلاب اسلامی شد.

رئیس شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر تاكید كرد: انقلاب اسلامی مدیون خون شهدای گرانقدر از جمله شهدای بزرگوار دانشجو است كه با خون خود انقلاب اسلامی را به سرمنزل مقصود رساندند و امروز وظیفه ما پاسداری از اهداف والای شهدا و ادامه راه آنها با تبعیت از ولایت و رهبری است.

وی از دانشجویان بعنوان مدیران و آینده سازان جامعه برای فردای بهتر كشور یاد كرد و افزود: پیشرفت های اخیر در زمینه های انرژی هسته ای، فناوری های نوین، حوزه پزشكی و دارویی، نانو و دستاوردهای بسیار دیگر در سایه تلاش شبانه روزی فرهیختگان و دانشگاهیان و دانشجویان بوده كه با وجود تحریم ها و محدودیت های دشمنان نظام و انقلاب شاهد رشد و تعالی در حوزه های مختلف و نیل به خودكفایی هستیم.

اسدی با تاكید بر رشد كمی و كیفی در حوزه های مختلف پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه ها از آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر برای مشاركت با دانشجویان خلاق و صاحب ایده خبر داد و افزود: این دانشگاه با راه اندازی مركز رشد و تشكیل شركت های دانش بنیان آماده سرمایه گذاری در تبدیل ایده های آنان به تولید می باشد.

گفتنی است در این مراسم علاوه بر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، روحی رئیس دانشگاه پیام نور این شهرستان نیز در خصوص اقدامات انجام شده در جهت توسعه کمی و کیفی دانشگاه های تحت مدیریت خود گزارشی ارائه کردند.