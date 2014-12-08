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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۱۶

جدول قیمت سکه و ارز دوشنبه/ دلار 3442 تومان شد

جدول قیمت سکه و ارز دوشنبه/ دلار 3442 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز ‌دوشنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 965 هزارتومان، نیم سکه 485 هزارتومان، ربع سکه 269 هزار تومان و سکه گرمی 173 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1197 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3442 تومان، هر یورو را 4220 تومان، هر پوند را 03 تومان و هر درهم امارات را 925 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید965000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم965000
نیم سکه485000
ربع سکه269000
گرمی173000
هر گرم طلای 18 عیار98700
نوع ارز 
دلار3442
یورو4220
پوند5250
درهم925
کد مطلب 2438588

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