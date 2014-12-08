جدول قیمت سکه و ارز دوشنبه/ دلار 3442 تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم امروز دوشنبه در بازار 965 هزارتومان، نیم سکه 485 هزارتومان، ربع سکه 269 هزار تومان و سکه گرمی 173 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 98 هزار و 700 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1197 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3442 تومان، هر یورو را 4220 تومان، هر پوند را 03 تومان و هر درهم امارات را 925 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌دوشنبه

(قیمت‌ها به تومان)