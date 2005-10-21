نبايد با طرح مطالبات زودرس دولت را تحت فشار قرار داد/ اگر در كارها كوتاهي ديده شود، بنده اولين مدعي دولت خواهم بود / روز قدس امسال اهميت مضاعفي دارد و اميدوارم پرشورتر برگزار شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه اول نماز جمعه، همه مردم را به بهره گيري بيش از پيش از شبهاي قدر توصيه و از دعا به عنوان بهترين اعمال اين شبها ياد كردند و افزودند: دعا به عنوان مغز و روح عبادت، ياد خدا را در دلها زنده نگه مي دارد و موجب زدوده شدن غفلت كه ريشه همه انحرافها است، مي شود، ضمن آنكه ايمان را در دل انسان تقويت مي كند.

ايشان، دميدن روح اخلاص و اميد، خودسازي و رشد فضائل اخلاقي، ايجاد محبت به خدا و برآمدن حاجات را از ديگر دستاوردهاي دعا برشمردند و خاطرنشان كردند: استجابت دعا شرايطي دارد كه از جمله آن دعا با دل با طراوت و بي آلايش است كه بدليل وجود اين ويژگي در جوانان، احتمال اجابت دعاي جوانان همواره بيشتر است.

مقام معظم رهبري، دعاي با معرفت، همت بلند در دعا و خشوع قلب را براي استجابت دعا بسيار تاثيرگذار دانستند.

حضرت آيت الله خامنه اي در خطبه دوم نماز، با اشاره به جديت و آمادگي دولت براي اداي وظايف قانوني، خاطرنشان كردند: دولت در خدمت به مردم مصمم است و نبايد با طرح مطالبات زودرس، آن را تحت فشار قرار داد بلكه بايد ضمن كمك به دولت، فرصت لازم را براي تحقق شعارهاي مطرح شده،‌ايجاد كرد.

ايشان افزودند: مردم و مجلس بايد به دولت اعتماد كنند تا كارها را با دقت،‌ تدبير و جديت به پيش ببرد،‌البته اگر خداي ناكرده، در كارها كوتاهي ديده شود، بنده اولين مدعي دولت خواهم بود.

حضرت آيت الله خامنه اي، در بخش ديگري از خطبه دوم با اشاره به دستيابي ملت بزرگ، با استعداد و با فرهنگ ايران به دانش هسته اي و فناوري هسته اي افزودند: سلطه گران جهاني در راه استفاده عملي ملت ايران از اين دستاورد بزرگ علمي، مانع تراشي مي كنند اما حرف ملت ايران اين است كه هيچ كس حق ندارد در مناسبات بين المللي گزينشي عمل كند و برخي ملتها را از حق دستيابي به دانش هسته اي محروم نمايد.

ايشان دولت آمريكا را معارض اصلي ملت ايران در بحث هسته اي خواندند و افزودند: حق ملت ايران در استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي براي ملت هاي جهان قابل درك است اما دولت آمريكا و برخي دولت هاي اروپايي مثل انگليس كه مناسبات نزديكي با واشنگتن دارند، ‌با اين حق مسلم مردم ايران، مخالفت مي كنند.

رهبر معظم انقلاب در همين زمينه افزودند: البته مساله ملت ايران با دولت انگليس، فقط به مواضع امروز انگليس مربوط نمي شود بلكه مساله اي قديمي است و به سوابق عملكرد دولت لندن در ايران بازمي‌گردد ضمن اينكه امروز هم مقامات انگليسي، بدترين مواضع را در قبال ملت ايران دارند.

حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به دروغ پردازي مقامات آمريكايي و دنباله روهاي آنان درباره تلاش ايران براي ساخت سلاح اتمي افزودند: اين حرفها مانند حرفهاي آمريكايي ها درباره حمايت از حقوق بشر، از اساس دروغ است و همانطور كه حقيقت ادعاهاي آنان درباره دفاع از حقوق بشر در زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب، تبعيض قائل شدن در كمك رساني به آسيب ديدگان سياهپوست توفان كاترينا و مسائل ديگر در افكار عمومي جهانيان بخوبي روشن شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي تاكيد كردند: همانطور كه مسؤولان نظام بارها گفته اند فعاليتهاي ايران براي استفاده از انرژي هسته‌اي، مطلقا ربطي به سلاح هسته اي ندارد و انحرافي از اين حركت علمي صورت نگرفته ضمن اينكه ملت پر اميد، جوان، انقلابي و پايدار ايران،‌با اين فشارها، از حقوق خود در استفاده از فناوري هسته اي، صرف نظر نخواهد كرد و زير بار حرف زور آمريكا و غير آمريكا نخواهد رفت.

ايشان، نياز دولت آمريكا به منحرف كردن ذهن ملت اين كشور از مشكلات داخلي به مسائل خارجي، و تلاش اين كشور براي سلطه بر جهان را دو علت اصلي بحران آفريني دولت افراطي و جنگ طلب آمريكا دانستند و افزودند: مخالفت صريح جمهوري اسلامي با سلطه آمريكا آنهم در منطقه بسيار حساس و غني خاورميانه، علت اساسي خصومت دولت آمريكا با ايران است.



رهبر معظم انقلاب در ادامه خطبه دوم نماز، روز جهاني قدس را روز آزمايش بزرگ ملتهاي مسلمان خواندند و افزودند: امسال روز قدس اهميت مضاعفي دارد و اميدواريم از هميشه پرشورتر برگزار شود.

حضرت آيت الله خامنه اي در تبيين اهميت مضاعف روز قدس امسال به شكست و عقب نشيني رژيم صهيونيستي از نوار غزه اشاره كردند و افزودند: آمريكا و صهيونيستها، براي جبران اين شكست بزرگ، توطئه ‌اي زشت را شروع كردند تا روابط كشورهاي اسلامي را با رژيم صهيونيستي به حال عادي درآورند و به همين علت حضور مردم در روز قدس، امسال اهميت بيشتري يافته است.

ايشان در آخرين بخش از خطبه دوم نماز، به بحث عراق پرداختند و افزودند: همه پرسي قانون اساسي، كاري بزرگ و مبارك و كاملا برخلاف خواسته هاي اشغالگران بود و آنچه امروز اهميت فراوان دارد انتخابات آينده مجلس عراق است كه اشغالگران از هم اكنون براي تاثيرگذاري بر آن تلاش مي كنند و مردم و گروههاي عراقي، بايد در اين زمينه كاملا هوشيار باشند.

حضرت آيت الله خامنه اي، اختلاف شيعه و سني در عراق را، از محورهاي اساسي فعاليتهاي اشغالگران برشمردند و با محكوم كردن شديد حملات يك گروه افراطي بي خبر از اسلام به شيعيان عراق افزودند: اين گروه كه مانند صدام عمل مي كند و پيگير هدف اشغالگران يعني ايجاد اختلاف ميان شيعه و سني است در واقع نه سني است و نه شيعه بلكه دشمن شيعه و سني و دشمن اسلام است.

ايشان توصيه بزرگان شيعيان در عراق را مبني بر لزوم خويشتنداري در مقابل اين حملات، ‌عاقلانه و خوب دانستند و افزودند: همه گروههاي عراقي، اين حركات را محكوم كنند تا اشغالگران در اهدافشان ناكام بمانند.