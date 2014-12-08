علت پایین آمدن کیفیت نان در قزوین نیازمند بررسی است

مرتضی روزبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نان قزوین زمانی برند بود و در تهران به عنوان نانی با كیفیت و با عنوان نان قزوین عرضه می شد با ید علت پایین آمدن كیفیت آن مشخص شود.

وی با بیان اینکه با اشاره به افزایش اخیر قیمت نان بیان كرد: چند سال است كه با توجه به بالا رفتن قیمت كالاهای دیگر قیمت نان افزایشی نداشته است.

این مسئول با اشاره به اینكه اقشار جامعه اكثرا از لحاظ اقتصادی برای خرید نان مصرفی مشكلی ندارند و چند درصد از اقشار جامعه كه برای خرید نان مصرفی دچار مشكل مالی هستند و قدرت خرید ندارند می توانیم با تدابیری و اختصاص میزانی از اعتبار یارانه نان را مجانی در درب منزل آنها تحویل دهیم ولی به شرط اینكه افراد مرفه از دریافت یارانه نقدی خودداری كنند.

روزبه ادامه داد: با توجه به پرداخت سالیانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه آرد توسط دولت، چرا باید همه ناراضی باشند؟ یعنی ما نمی توانیم با این مقدار اعتبارنان مناسبی را تامین کنیم و نظارت بر کیفیت و سلامت این نعمت الهی داشته باشیم تا به طور مناسب پخت و در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار با تاكید بر ضرورت نظارت بر كیفیت پخت نان توسط دستگاه های ناظر در استان تاكید كرد و در ادامه افزود: ما کشور فقیری نیستیم بلکه کشور توانمندی هستیم ولی ۳۰ سال است در مساله آرد و نان در جا می زنیم و هنوز نخواستیم عاقلانه در این مورد تصمیم بگیریم بلکه دست اندرکاران این حوزه با مشارکت یکدیگر بایستی این مشکل را حل کنند.