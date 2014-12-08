برگزاری چهارمین جشنواره ایده پردازی دانشجویی با محوریت سلول بنیادی

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، چهارمین جشنواره دانشجویی ایده پردازی دانشجویی با محوریت سلولهای بنیادی را برگزار می کند.

این جشنواره دانشجویی برای چهارمین سال در سه حوزه؛ سمینار ایده پردازی دانشجویی در حوزه سلول هاي بنيادي، انتخاب پایان نامه برتر پژوهشی از سال 89 در حوزه سلول هاي بنيادی و اختراعات و نوآوری های دانشجویی در زمینه سلول های بنیادی به منظور رصد افق های علم و فناوري در زمينه سلول هاي بنيادي و طب بازساختی (Regenerative Medicine) برگزار می شود.

در این جشنواره به پنج ايده و نظريه برگزيده در سراسر کشور جوايزي ارزنده اعطا مي شود، همچنین به 10 ايده برگزيده دو هفته فرصت داده مي شود که يک طرح برای اثبات ايده به دانشگاه خود ارسال کنند و در صورت تصويب در دانشگاه 50 درصد بودجه هزينه ای (مواد مصرفي و پرسنلی) طرح ها تا سقف 20 ميليون تومان توسط ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي تامين مي شود.

بنا بر اعلام معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی، افراد منتخب در جشنواره دانشجويي سال 93 می توانند ايده خود را بصورت سخنراني ارائه کنند. دانشگاه ها و پژوهشگاه هايي كه طرح هاي تصويب شده قبلي را به محصول و يا مقاله تبديل و به ستاد مذکور اعلام كرده باشند در اولويت تصويب قرار دارند و طرح هاي کاربردي و توليدي و فناورانه نیز در اولويت هستند.

طرح ها باید به صورت استدلالي و کاملا بر اساس شواهد و مدارک مطرح شده در نظريه اوليه ارائه شوند. همچنین قابل انجام بودن طرح در ايران باید مد نظر قرار گیرد و اگر درصدي از طرح مذکور در ایران قابل اجرا نباشد، مرکز معتبر خارجي که مي تواند تستی از طرح را انجام دهد ذکر شود و موافقت آن مرکز مبني بر همکاري نیز ارائه شود. طرح دهنده اصلي باید دانشجو بوده و فارغ التحصیلی وی قبل از بهمن 93 نباشد.

ستاد توسعه سلول های بنیادی معاونت علمی ریاست جمهوری فراخوانی هم با نام " مقاله برتر" تدارک دیده است که داوطلبان تا پایان آذرماه می توانند در این فراخوان شرکت کنند. تاریخ چاپ مقالات ارائه شده باید از سال 2013 میلادی به بعد باشد. مقاله منتج از پروژه ای باشد که در زمان دانشجویی انجام گرفته است.