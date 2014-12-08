محمودعلی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارائه آموزش‌های زیست محیطی در مدارس قم بیان کرد: تفاهم نامه‌ای با آموزش و پرورش برای همکاری بیشتر زیست محیطی در حال انعقاد است.

وی ادامه داد: پس از انعقاد تفاهم نامه در قالب طرح محیط یار و مدارس جامع محیط زیست یعنی مدارسی که به مباحث زیست محیطی توجه ویژه‌ای دارند اقداماتی انجام می‌شود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست قم همچنین در خصوص ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر قم افزود: برای ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر قم جلسات مختلفی برگزار شده است تا مشکلات این طرح برطرف شود.

وی بیان کرد: برای جلوگیری از آلودگی هوا در شهر قم برخی هنجارها رعایت شود که تقویت پوشش گیاهی یکی از این هنجارها است.

رکنی گفت: لازم است موادری همچون تأمین حق آبه‌های تالاب‌ها، ایجاد کمربند سبز و مدیریت آب نیز به خوبی انجام شود و همچنین فاضلاب‌های شهری تصفیه شوند.

وی ادامه داد: همچنین مدیریت منابع آب و پساب و مدیریت منابع سرزمین بر اساس پوشش گیاهی امری ضروری است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه تصفیه فاضلاب‌ها و استفاده مجدد از آنها باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: اکنون تنها ۱۸ درصد از فاضلاب‌های شهر قم تصفیه می‌شود.