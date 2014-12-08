به گزارش خبرنگار مهر، مجید متقی طلب - دبیر فن بازار در نشست خبری صبح امروز که در خصوص پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فناوران و پژوهشگران برگزار شد با بیان اینکه در فن بازار امسال 4 محور لازم الاجراست، افزود: عرصه فناوری، تقاضای فناوری، کنترل فناوران و سرمایه گذاران خطر پذیر از محورهای فن بازار امسال به شمار می روند.

وی با بیان اینکه در عرصه فناوری، دانشگاهها، پارک ها، مراکز و موسسات پژوهشی در فن بازار امسال حضور پررنگی دارند، افزود: 24 پارک علمی و فناوری،7 دانشگاه، 12 شرکت خصوصی، 6 پژوهشکده، 6 صندوق سرمایه گذاری و 9 موسسه خدمات تجاری سازی در نمایشگاه امسال حضور دارند.

متقی طلب اذعان داشت:در 90 غرفه شاید در حدود 400 -500 فناوری مورد تجاری سازی وجود داشته باشد که این دستاوردها از موسسات یا پژوهشکده های وابسته به وزارت علوم و خارج از وزارت علوم هستند.

وی اظهار داشت: در حوزه مربوط به عرصه فناوری از کشور های خارجی از جمله، هلند، روسیه، انگلستان، فرانسه، ایتالیا دانشجویان شاغل به تحصیل درحوزه انتقال فناوری در نمایشگاه امسال حضور خواهند یافت تا بتوان ارتباط مناسبی با دانشجویان خارج از کشور برقرار کرد و در آینده با این کشورها انتقال فناوری داشته باشیم.

به گفته وی موسسات ایرانی خارج از کشور از آلمان و ایتالیا در حوزه اقتصادی و فناوری در این نمایشگاه حضور دارند. همچنین یک گروه 10 نفره از کشور ترکیه به عنوان سرمایه گذار در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند تا در اختتامیه شاهد انعقاد قرار دادهایی باشیم.

متقی طلب بیان کرد:حدود 30 نفر از رایزنان فرهنگی و سفرای کشورهای خارجی مقیم ایران تحت عنوان دیپلماسی فناوری حضور دارند تا از این طریق بتوانیم ارتباطات فناوران و نمایندگان کشورهای خارجی را برقرار کنیم و از آنها بهره بگیریم.

وی ابراز کرد: در فن بازار امسال فناوران حوزه آی سی تی، کشاورزی،محیط زیست در خصوص نیازهایشان صحبت می کنند.

وی با بیان اینکه از سازمان سرمایه گذاران خارجی نیز دعوت به عمل آمده تا در نمایشگاه حضور داشته باشند برای اینکه بتوانند زمینه بحث برای سرمایه گذاری را ایجاد کنند، ابراز کرد: در پانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی امسال 13 بازار کاریابی نیز حضور دارند تا فناوری ها را مورد ارزش گذاری قرار دهند.