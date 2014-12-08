صادرات ۷۲۹ هزار و ۱۵۷ تن کالا از گمرک همدان

محسن جامه بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد اظهار نامه های صادراتی در این مدت سه هزارو ۴۲۴ فقره بوده است، افزود: ارزش این میزان کالای صادر شده ۹۳ میلیون ۳۱۶ هزارو ۶۴۷ دلاربوده است .

وی عمده ترین کالاهای صادراتی استان همدان را سیمان، کشمش، سفال، وازلین غیر داروئی، سالامبور گوسفندی، دای کراست بزی، چینی آلات بهداشتی، سیم و کابل آلومینیوم، شیشه دست ساز، ظروف تفلون، رب گوجه فرنگی، جار و بطری شیشه ای، لوله پلی اتیلن، کاشی و غیره عنوان کرد.

جامه بزرگی با اشاره به اینکه کالاهای صادراتی استان همدان به ۲۶ کشور فرستاده شده است، اظهار داشت: عراق، پاکستان، اکراین، امارات، ترکمنستان، ایتالیا، قزاقستان رومانی، چین، ترکیه، انگلستان، آلمان، مصر، مالزی، قطر، روسیه و غیره از جمله این کشورهاست .

وی تعداد اظهارنامه های وارداتی استان همدان را در هشت ماهه سالجاری را نیز ۱۵۷ فقره به وزن چهار هزارو ۶۵۹ تن اعلام کرد و گفت: ارزش این میزان کالا ۲۰ میلیون و ۶۹۹ هزارو ۳۷۹ دلار بوده است .

مدیرکل گمرک استان همدان عمده ترین کالاهای وارداتی به استان همدان را قطعات سرشیلنگ ترمز خودرو، نخ تایر، کلاف آلومینیومی، مجموعه کامل تله کابین، خط تولید کنسانتره سنگ آهن، مقاومت متغییر پتانسیومتر خودرو، درب فولادی، بذر سیب زمینی و غیره عنوان کرد.

جامه بزرگی یادآور شد: این کالاها از ۱۱ کشور ترکیه، چین، تایوان، آلمان، امارات، هلند، بلاروس، سوئد، اتریش ، ایتالیا و کره وارد استان همدان شده است .