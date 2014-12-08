نقد منصفانه سبب توسعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رجب مولایی ظهر دوشنبه در نشست صمیمی فرماندار با دانشجویان بسیجی دانشگاههای شهرستان بابل که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر افزایش کرسی آزاد اندیشی اظهار داشت: نقد و بررسی دانشجویان اگر در چارچوب قانون باشد می تواند ما را در کارها یاری کند و باعث می شود تا مسئولان بر عیب های خود آگاهی یابند و در برطرف کردن آن بکوشند.

فرماندار شهرستان بابل افزود: هنر نقد در چار چوب قانون باعث حلاجی کاره ها و درست انجام گرفتن آنان می شود و دانشجو را به تحقیق گسترده وطلب علم بیشتر وا می دارد که این با اصول روز ۱۶ اذر که استقلال طلبی دانشجویان در مقابل ظلم وستیز بوده است و هماهنگی دارد.

وی ادامه داد: باید دانشجو فلسفه روز دانشجو را درک کند تا با اصول این عقاید این روز را جشن بگیرد نه با فکر و فرهنگ غربی که با این روز مغایرت دارد.

وی تصریح کرد: ۱۶ آذر را باید ارج نهاد زیرا دانشجویان سرزمین ما پیشرفت های فراوانی را با توجه به تحریم های موجود کسب کردند که باعث پیشرفت این سرزمین شدند.

این مقام مسئول گفت:دانشجویان بسیجی باید الگو و اسوه برای دیگر دانشجویان دانشگاه باشند.