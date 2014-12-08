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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۲

سرمربی جدید تیم فوتسال ماهان مشخص شد/ رعدی بی خبر از همه جا!

سرمربی جدید تیم فوتسال ماهان مشخص شد/ رعدی بی خبر از همه جا!

علی رعدی در حالی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال ماهان تندیس انتخاب شده که خودش از این انتخاب خبر ندارد.

ناصر شریفی مدیرعامل باشگاه ماهان تندیس قم، با اعلام انتخاب علی رعدی به عنوان سرمربی تیم ماهان تندیس قم به خبرنگار مهر، گفت: جلسه هیات مدیره باشگاه امروز ظهر تشکیل جلسه داد و در نهایت به خاطر رزومه خوب علی رعدی، وی را به عنوان سرمربی جدید تیم انتخاب کردیم.

شریفی تاکید کرد: رعدی از روز پنجشنبه کارش را در تیم ماهان شروع می کند. اگر او بخواهد با همان مربیان قبلی کارش را در ماهان شروع می کند و در غیر اینصورت می تواند مربیان جدیدی را به ما معرفی کند.

با این حال، علی رعدی از انتخابش به عنوان سرمربی تیم ماهان ابراز بی اطلاعی کرد. وی در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: هنوز از این انتخاب خبر ندارم. من یکی از گزینه‌های ماهان بودم. از من برنامه خواسته بودند ولی گفتم تا وقتی سرمربی نشوم برنامه‌ای نمی‌دهم.

پیش از این امیر شمسایی سرمربی تیم ماهان تندیس بود که بعد از جدایی توافقی از این تیم، به عنوان مربی تیم تاسیسات انتخاب شد.

کد مطلب 2438648

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