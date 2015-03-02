به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو دالیچ ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری قبل از دیدار روز سه شنبه تیمش با نفت ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا به خبرنگاران حاضردر سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: ما آمده ایم تا یک بازی خوب را انجام دهیم و به یک پیروزی برسیم اما یک مساوی هم می تواند برای ما رضایتبخش باشد.

وی افزود: انتظار داریم حریف مان در بازی فردا سرسخت باشد. آنها در رده اول فوتبال ایران هستند. هر دو تیم تلاش می کنند که نتیجه بازی اول خود را جبران کنند. این را هم می دانیم که هیچ مسابقه ای در لیگ قهرمانان آسیا آسان نیست.

سرمربی العین امارات ادامه داد: برای سومین بار است که به ایران می آیم. قبلا برای بازی با تراکتورسازی و استقلال به ایران سفر کرده بودم. امیدوارم این بار بتوانیم به یک نتیجه خوب دست پیدا کنیم.

دالیچ ادامه داد: در طول دوران آماده سازی چند بازیکن خود را به خاطر مصدومیت از دست دادیم. با این حال من به تیمم اطمینان دارم و مطئنم که می توانیم نتیجه مورد نظرمان را بگیریم و از تهران برویم.

وی افزود: تیم ما در یک دوره مهم قرار گرفته و دو بازی مهم پیش رو دارد. اما الان تمرکز کرده ایم تا قدم به قدم جلو برویم. می دانیم تیمی که بالاتر از استقلال، سپاهان و تراکتور قرار گرفته تیم باتجربه و قدرتمندی است. به همین خاطر ما دنبال پیروزی در این بازی هستیم.