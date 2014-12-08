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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

هوای پایتخت سالم است

هوای پایتخت سالم است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: هوای پایتخت با ایستادن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 84 در شرایط سالم قرار گرفت.

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران از میزان غلظت تمام  آلاینده ها  به جز ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است .

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام  آلاینده ها به غیر از ایستگاههای پارک رازی، پاسداران، پارک سلامت، شهرک چشمهف سوهانک و فرمانداری شهر ری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در  شرایط سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف همراه با غبار محلی است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند . 

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در  منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.

کد مطلب 2438744

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