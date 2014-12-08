به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری بعد ازظهر دوشنبه در جلسه اقتصاد سرمایه گذاری در ساختمان برنامه ریزی استانداری مازندران اظهارداشت: باید مسائل فنی و اصولی برای حفظ منافع ملی رعایت شود تا زمینه جذب سرمایه گذار در استان فراهم شود.

وی بیان کرد: توانمندی سرمایه گذاران خارجی را استاندار مازندران تایید کرد و سرمایه گذاران از توان مالی مناسبی برخوردار بوده و بررسی های لازم انجام شده است.

همچنین مدیرکل اقتصادی و بین الملل استانداری مازندران با اشاره به استناد ماده ۱۴۷ قانون برنامه توسعه سیاسی و اقتصادی کشور، گفت: واگذاری جنگلی محدوده شهرها باید به شهرداری ها واگذار شود.

محمود احمدی بیان کرد: مسئولین دستگاه های اجرایی استان باید در زمینه این واگذاری ها برنامه ریزی های مناسبی ارائه دهند.

همچنین مدیرکل اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه حضور سرمایه گذار خارجی در استان نیاز به بررسی دارد، گفت: سرمایه گذاران خارجی باید برای ورود به مازندران طرح را تهیه و مورد بررسی قرار دهند.

موسی قاسم بیشه از آمادگی این اداره کل برای همکاری با سرمایه گذار بخش خصوصی در استان خبر داد و اظهارداشت: مشوق های مناسب با رعایت تشریفات در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.

همچنین شهردار نور با بیان اینکه موافق واگذاری پارک جنگلی نور به بخش خصوصی هستیم، گفت: در صورت بررسی مسئولین استانی با واگذاری پارک جنگلی نور به بخش خصوصی موافقت می کنیم.

سید مجید موسوی با اشاره به اینکه به دلیل منابع محدود امکان دریافت پارک بصورت موقت وجود ندارد، اظهارداشت: شهرداری برای جذب سرمایه گذار پارک جنگلی نور نیاز به پروسه زمانی بیشتر دارد.

وی با بیان اینکه پارک جنگلی نور تا پایان فروردین سال آینده در اختیار شهرداری است، اظهارداشت: شهرداری برای نگهداری پارک جنگلی نور هزینه پرداخت کرد و برای واگذاری به بخش خصوصی حق این نهاد عمومی از بین می رود.