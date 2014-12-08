به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از معلمان پژوهشگر، محقق و پژوهنده استان ظهر دوشنبه با حضور حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان معاون وزیر و رئیس سازمان پؤوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش استان، سید علی موسوی فرماندار قزوین، حجت الاسلام سید قریش موسوی رئیس ستاد اقامه نماز استان، علی فرخزاد رئیس سازمالن نظام مهندسی ساختمان استان و جمعی از معلمان و فرهنگیان و روسای آموزش و پرورش در سالن تربیت معلم شهید رجایی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام بهرام محمدیان در این مراسم گفت: هفته پژوهش فرصت مناسبی برای قدردانی از کسانی است که در مسیر تحقیق و پژوهش کشور گام بر می دارند و در تعالی کشور نقش آفرین هستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: آسیب ها و مشکلات حوزه تعلیم و تربیت و اشکالات موجود تنها از راه تحقیق و پژوهش ممکن می شود و با این یافته ها می توانیم برای حل موانع و نواقص اقدام کنیم.

این مسئول یادآورشد: اگر تحقیق و پژوهش قبل از برنامه ریزی ها باشد با مشکلات کمتری مواجه می شویم و اگر در هر کاری پیوست فرهنگی و پژوهشی داشته باشیم میزان موفقیت در کار بیشتر می شود اما باید دقت کنیم که سفارش پذیری در تحقیق آن را بی اثر و عقیم می کند لذا باید از آن پرهیز کنیم.

هدف تحقیق شناخت مشکلات و حل آن است

محمدیان یادآور شد: مهمترین هدف تحقیق و پژوهش پیشگیری از مشکلات است لذا بهتر است پژوهش هایی را ساماندهی کنیم که گذشته را ارزیابی وتقاط قوت را روشن کند و وضعیت کنونی را ارزیابی و نیازهای آینده را پیش بینی کند تا در مسیر رشد و تعالی حرکت کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش اظهارداشت: نگارش تجربه های موفق معلمان و ثبت و ضبط آنها میتواند مسیر آینده را بر محور تجارب گذشتگان برای ما ترسیم کند و از میان بیش از یک میلیون کادر فرهنگی اگر صدها نظر و ایده و تجربه موفق در اختیار ما قرار گیرد می تواند به عنوان یک سرمایه ارزشمند در برنانمه ریزی ها مورد توجه واستفاده قرار گیرد.

این مسئول گفت: پژوهشگران باید دریافت های تحقیقی خود را نگارش کنند تا در نشریان سازمان پژوهش هم چاپ و منتشر شود و در اختیار دیگران نیز قرار گیرد لذا از همه اهل قلم درخواست می کینم با سازمان همکاری بیشتری داشته باشند.

محمدیان اضافه کرد: انتشارات مدرسه آمادگی کامل دارد از همه معلمان با تجربه که اهل قلم هستند در نگارش کتب آموزشی و کمک آموزشی استفاده کند و این ظرفیت را داریم برای کتب معلمان هم بازار مصرف ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: نگاه ما به معلمان در برنامه های درسی فقط انتقال درسی نیست بلکه استفاده از پژوهشگران برای برنامه ریزی درسی و تولید محتوای درسی است لذا در برخی کتب آموزشی چند صفحه سفید گنجانده شده تا نظر معلمان را جمع آوری کنیم.

۱۰ تا ۲۰ درصد محتوای درسی توسط معلمان انجام می شود

محمدیان در ادامه یادآورشد: ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید محتوی در دروس و کتب مدارس باید توسط معلمان پژوهنده و محقق انجام شود که برای این کار باید ظرفیت علمی فرهنگیان در کنار ایمان، تقوی، معرفت و روحیه قدرشناسی بالا برود تا به نتایج بهتری دست یابیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: در فرآیند یاد دهی و یادگیری باید پژوهش مبنای کار قرار گیرد و هیچ علمی در آموزش و پرورش نباید بدون پیوست پژوهشی و تحقیقی قابل اجرا باشد.

وی افزود: پژوهش ها نباید بازاری باشد بلکه لازم است مشکلات و مسائل را حل کند و در آینده تعیلم و تربیت تاثیرگذار باشد و بتواند مشکلات گذشته را نیز حل کند.