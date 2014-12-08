رشد ۷۸ درصدی كشف موادمخدر در بروجرد/ ۲ باند سرقت در لرستان منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا دليری در این رابطه بيان داشت: در طول هشت ماه گذشته از سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزايش كشف موادمخدر داشته ايم كه اين کشفيات با اجرای طرح­هاي ارتقاء امنيت اجتماعي در شهرستان بروجرد بوده است.

وی عنوان کرد: در اين مدت سه هزار و ۳۸۲ متهم دستگير و راهي دادسرا شدند.

محموله ادکلن قاچاق به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامي شهرستان پلدختر از كشف محموله يک ميلياردي ادکلن در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ رضا داودي در اين باره اظهار داشت: ماموران انتظامي اين فرماندهي با همکاري عوامل پليس راه ملاوي شهرستان پلدختر يک دستگاه ماکسيما را در محور پلدختر - رومشکان توقيف كردند.

وي گفت: در بازرسي از خودرو ۱۰ هزار و ۳۶۴ عدد انواع ادکلن خارجي ساخت كشور فرانسه كه از خوزستان به لرستان بارگيري شده بود کشف و ضبط شد.

سرهنگ داودي ارزش محموله كشف شده را يك ميليارد ريال اعلام كرد و بيان داشت: در اين زمينه يک نفر نيز دستگير شد.

۱۰ قليان­ سرا در دورود پلمپ شد

فرمانده انتظامي دورود از پلمپ ۱۰ واحد قليان سرا و امحاء يک هزار و ۵۸۰ قليان در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ هدايت الله حسنوند بيان داشت: طي يک هفته گذشته عمليات پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز با محوريت مبارزه با قليان سراها در شهرستان دورود به مرحله اجرا در آمد، كه در اين طرح بيش از يك هزار و ۵۸۰ قليان جمع­آوري و امحاء شدند.

وي افزود: در اين طرح ۱۰ واحد صنفي قليان­سرا نيز پلمپ و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آمد.

سرهنگ حسنوند در ادامه ضمن دعوت از نهاد­هاي فرهنگي اين شهرستان در آگاهسازي عموم مردم از مضرات قليان گفت: فرهنگ سازي، بيش از برخورد فيزيکي در کاهش گرايش جوانان به قليان و مواد دخاني موثر است.

وی افزود: نيروي انتظامي در زمينه اقدامات کنترلي و پوششي وظايف خود را به نحو احسن انجام خواهد داد و ساير نهادهاي فرهنگی مي بايست به ميدان عمل وارد شوند.

انهدام باند سارق و كشف ۱۸ فقره سرقت ساختمانهاي نيمه کاره

فرمانده انتظامي بروجرد لرستان از انهدام يک باند پنج نفره و کشف ۱۸ فقره سرقت ساختمان هاي نيمه کاره در اين شهرستان خبر داد.

سرهنگ دليري گفت: در پي وقوع چندين فقره سرقت از ساختمان هاي نيمه کاره، پيگيري موضوع در دستور کار ماموران انتظامي اين شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: ماموران با تحقيقات گسترده افرادي را كه با همدستي يکديگر اقدام به سرقت ساختمان هاي نيمه کاره مي کردند را شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه پنج نفر از اعضاي اين باند را دستگير كردند.

فرمانده انتظامي بروجرد تصريح كرد: سارقان در بازجويي هاي اوليه به ۱۸ فقره سرقت ساختمان هاي نيمه کاره اعتراف کردند و با شناسايي مالباختگان تحويل مقام قضائي شدند.

یک دستگاه خاور با ۴۱ كيلو ترياک متوقف شد

با تلاش پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رومشكان در محور انديمشک - رومشكان با متوقف كردن يک دستگاه خاور ۴۱ كيلو گرم ترياك كشف شد.

سرهنگ سپهوند فرمانده انتظامي شهرستان رومشكان گفت: ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان به يک دستگاه خاور كه از مسير انديمشک - رومشكان به كرمانشاه در حركت بود مشكوک شده و آن را متوقف كردند.

وي ادامه داد: در بازرسي از این خودروی خاور ۴۱ كيلو گرم ترياك كشف و يک نفر متهم نيز دستگير شد.

انهدام دو باند سارق و كشف ۱۷ فقره سرقت در لرستان

رئيس پليس آگاهي لرستان از متلاشي شدن دو باند هشت نفره سارق و كشف ۱۷ فقره انواع سرقت در آبان ماه امسال در استان خبر داد.

سرهنگ قدرت الله دالوند در تشريح اين خبر افزود: با تلاش شبانه روزي پليس آگاهي استان و استفاده از منابع خبري ضمن شناسايي دو باند سرقت در چندين عمليات غافلگيرانه در آبان ماه امسال هشت سارق دستگير شد.

وي در ادامه افزود: در بازجويي بعمل آمده سارقان به ۱۷ فقره انواع سرقت اعتراف كرده، در بازرسي از منازل آنان مقاديري اموال مسروقه كشف و تحويل مالباختگان و در اين رابطه دو نفر مالخر نيز دستگير شد.

رئيس پليس آگاهي لرستان از همشهريان خواست نكات ایمنی را رعايت و موارد مشكوک را به پليس ۱۱۰ و تلفن ۲۱۸۲۲۰۵ اطلاع دهند.