درآمد آموزش و پرورش گلستان 21 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا وطنی ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های استان، افزود: این مبلغ از درآمد داخلی کانون، سالن های ورزشی و کمک های مردمی بوده است.

وی در توضیح بسته های حمایتی برای این دستگاه اجرایی، اظهار کرد: طرحی برای افزایش مشارکت غیردولتی در 43 مدرسه اجرا کردیم تا مدارس دولتی به غیر انتفاعی تبدیل شود؛ با این اقدام نزدیک به 9 هزار دانش آموز از این امکانات بهره مند خواهند شد.

این مسئول گلستانی ضمن اشاره به افزایش یک پایه در ششم ابتدایی، افزود: این تغییر در مقطع ابتدایی باعث کاهش نیروی انسانی آموزش دهنده در این بخش شده است.

وی ادامه داد: از طرفی برخی مدارس استان تخریبی اعلام شده که نمی توان از آن فضا برای آموزش بهره جست به همین دلیل با مشکل کمبودنیروی انسانی و فضای آموزشی مواجه بودیم که در این راستا همکاران آموزش پرورش را برای تدریس در مقطه ششم ابتدایی آموزش دادیم و تعدادی مدارس را به صورت غیر انتفاعی واگذار کردیم.

مدارس غیر انتفاعی استان باید به سیستم هوشمند مجهز باشد

وطنی با تاکید بر این نکته که مدارس غیر انتفاعی استان باید به سیستم هوشمند مجهز باشد، افزود: برای موسسین مدارس غیر انتفاعی با هدف افزایش کیفیت در امکانات آموزش و پرورش استان هدایای ویژه ای را در نظر گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان از ساماندهی نیروی انسانی در مدت دوسال گذشته خبر داد و گفت: بیش از 98 درصد از منابع مالی این اداره صرف پرداخت حقوق کارمندان آن می شود به همین دلیل ناچاریم که از این نیرو به بهترین نحو بهره ببریم.

وی با اعلام این خبر که سال گذشته 384 نیروی آموزش و پرورش در استان بازنشسته شدند، افزود: این اتفاق در زمانی رخ داد که بیش از هفت هزار دانش آموز در مهرماه سال جاری به سیستم آموزش اضافه شدند.

محمدرضا وطنی با بیان این مطلب که بازنشستگی همکارانمان موجب صرفه جویی یک میلیارد تومانی در این سیستم شده ، اظهار کرد:آموزش و پرورش گلستان 15 هزارو 347 نفر نیروی بازنشسته و 21 هزار نفر شاغل دارد.

این مسئول گلستانی با اعلام اینکه مدارس را در دو بخش نگاه می کنیم، گفت: مدیران و اولیای مدرسه جز تاثیرگذارترین بخش های آموزش به شمار می روند؛ با آموزش مدیران 40 ساعته در هر فصلی توانستیم سطح دانش آنها را ارتقا ببخشیم.

همراهی اولیا و مریبان با آموزش و پرورش سبب ارتقا سطح آگاهی دانش آموزان می شود

وی ادامه داد: با تقویت انجمن اولیا و مربیان و شورای دانش آموزی می توان توانمندی دانش آموزان را افزایش داد. همراهی اولیا و مریبان با آموزش و پرورش سبب ارتقا سطح آگاهی دانش آموزان خواهد شد.

وطنی با تاکید بر این نکته که انجمن اولیا و مربیان سرمایه های انسانی به شمار می روند، تصریح کرد: فعالیت این انجمن در مباحث مختلف سبب تبادل افکار و اندیشه ها و رشد مجموعه آموزش و پرورش خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان بر فعالیت شورای دانش آموزی تاکید کرد و گفت: این شورا دارای دست کم 15 کمیته است که هریک از این کمیته ها گروه هایی را در خود دارد؛ تلاشمان بر این است که هر دانش آموزی در یکی از این گروه ها شرکت داشته و به فعالیت اجتماعی بپردازد.

وی از تشکیل شورای معلمین با هدف ارتقا سطح دانش آنها خبر داد و اذعان کرد: تاکید آموزش و پرورش اعلاوه بر داشتن تخصص برخورداری از دانش لازم در بخش تربیتی برای دانش آموزان است.

وطنی خاطر نشان کرد: تلاشمان بر این است تا در این دوره ها احساس مسئولیت معلمین افزایش یافته و آنها را در بخش تعلیم و تربیت متخصص بسازیم.

سیاست آموزش و پرورش مدرسه محوری است

این مسئول گلستانی از سیاست مدرسه محوری در این دستگاه آموزشی خبر داد و اظهار کرد: سیاستمان بر این است که تصمیمات در خود مدرسه و توسط کادر آموزشی آن انجام شود زیرا شرایط مدارس با یکدیگر متفاوت است؛ ما نمی توانیم برای مدارس تصمیم بگیریم این نه به مصلحت مدرسه است و نه به مصلحت آموزش و پرورش.

مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان با اعلام این نکته که در سیاست مدرسه محوری برنامه محوری را هم مد نظر قرار دادیم، گفت: هر مدرسه موظف است با مشارکت کادر مدرسه و والدین برنامه هایی برای سال تحصیلی خود پیش بینی کرده و بر اساس آن عمل کند.

محمدرضا وطنی بر عدم تمرکز در مرکز استان تاکید کرد و افزود: اگر تمام تمرکز در مرکز استان باشد قادر نخواهیم بود از سایر منابع استانی و پتانسیل ها در شهرستانها بهره ببریم؛ تلاشمان بر این است تاجایی که ممکن است مسائل و تصمیمات را تفیض اختیار کنیم تا مدارس با فراغ بال به کارهای خود بپردازند.