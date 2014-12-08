مردم دیگر ظرفیت خبر فساد مالی را ندارند/ سلامت اداری حق مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر دوشنبه در همایش با ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با بیان اینکه این نشست یعنی اینکه باید در اجرا و عمل محکم وارد شویم گفت: گزارش عملکرد و اینکه چقدر مثبت عمل کردیم خوب است اما باید بگوئیم که چه باید بکنیم. بنده سال 73 رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودم و موضوع پرونده فساد 123 میلیاردی مطرح بود و بعد هم پرونده سه هزار میلیاردی و حالا پرونده 12 هزار میلیاردی؛ نمی دانم عدد درست است یا نه و آیا صلاح بود مطرح شود یا نه اما چرا باید هر روز شاهد یک پرونده اینچنینی در کشور باشیم.

وی افزود: کشوری که مسئولان آن بر اساس اراده و مسئولیتی که دارند مصمم به برخورد با فساد هستند، اشکال کار در بروز اینگونه فسادها کجاست؟ این در حالی است که دیگر مردم ظرفیت اینگونه اخبار را ندارند یعنی اینکه دیگر نمی خواهند اینگونه فسادها در کشور رخ دهد. باید کاری کنیم که با اصلاح نظام پولی و ارزی و بانکی و صادرات و واردات و غیره راه را برای تولید جرم ببندیم. در هرحال با هماهنگی قوا شکل دهی نظام اداری سالم می تواند به درستی انجام شود و نباید اجازه فساد را در هیچ جا بدهیم.

دادستان کل کشور اظهار داشت: ما غیر از مرزبانی های جغرافیایی باید مرزبانی های دیگر را هم تقویت کنیم. در بحث اقتصاد و پول باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مرزبانی اقتصادی کشور را به درستی انجام دهند. در موضوع فرهنگی وظیفه مرزبانی با وزارت ارشاد و نهادهای مسئول است و الی آخر ... چراکه مردم سلامت اداری می خواهند و این حق مردم است.