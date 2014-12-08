پژوهش های دانشگاه علمی کابردی گلستان با محوریت کارآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، "محمد برزعلی" عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان ضمن تبریک فرا رسیدن هفته پژوهش گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در حوزه پژوهش طبق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری عمل کرده است.

برزعلی افزود: این دانشگاه در حوزه های اشتغال، علم و فناوری، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و سرمایه ایرانی در حوزه پژوهشی وارد شده است.

وی با بیان اینکه در این حوزه باید اولویت ها را تعیین کنیم افزود: باتوجه به ظرفیت ها و نیازهای کشور و همچنین راهبردهای ملی که در نقشه جامع علمی کاربری به آن اشاره شده است، یکی از رئوس آن ایجاد هماهنگی به منظور تولید فعالیت های حوزه تعلیم و تربیت است.

وی اظهار کرد: نگاه ما بر اساس اسناد بالادستی و بر اساس پژوهش ها با محوریت کارآفرینی است.

رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان خاطرنشان کرد: دانشگاه علمی کاربردی به سمتی حرکت می کند که بخشی از پژوهش های خود را در راستای تاسیس رشته هایی ببرد که این رشته ها نیازهای بازار اشتغال را تامین کند.

برزعلی با بیان اینکه تنها فارغ التحصیلی در این دانشگاه اهمیت ندارد، اظهار کرد: عمده ترین دیدگاه ما این است که پژوهش ها را به سمتی هدایت کنیم که نیازهای صنعتی استان باشد و همگام با صنعت حرکت کنیم.

وی افزود: دانشگاه علمی کاربردی به سمت ایجاد رشته های مهارتی و صنعتی به طور عملی وارد خواهد شد.

وی با اشاره به آغاز پژوهش های دانش بومی در این دانشگاه اظهار کرد: هماهنگی با آموزش و پرورش، کارخانجات، صنایع و پارک های علمی و فناوری، بخشی از اقداماتی بوده است که در هفته پژوهش انجام شده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان همچنین از تجلیل پژوهشگران برتر و برگزاری همایش های تحقیقاتی و فناوران برتر نام برد و گفت: مشارکت فعال در فن بازار و بورس های ایده و حمایت از بازار ایده از جمله برنامه های دانشگاه است.

محمد برزعلی درباره برنامه های پیش رو دانشگاه اظهار کرد: در بهمن امسال، گلستان دومین استانی خواهد بود که کمپ کارآفرینی را در مرکز دانشگاه علمی کاربردی گنبد ۲ راه اندازی خواهد کرد.

وی همچنین از میزبانی استان در نمایشگاه اشتغال و کارآفرینی در اسفندماه خبر داد و گفت: دستاوردهای دانشگاه های استان در این نمایشگاه مورد بازدید عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.