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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۸

مجموعه تمرینی 200 میلیون پوندی منچسترسیتی گشایش یافت

مجموعه تمرینی 200 میلیون پوندی منچسترسیتی گشایش یافت

کارخانه جدید باشگاه فوتبال منچسترسیتی پس از چهار سال امروز دوشنبه در شهر منچستر گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه جدید تمرینی باشگاه منچسترسیتی طبق گمانه‌زنی‌ها 150 تا 200 میلیون پوند هزینه دربرداشته و علاوه بر امکانات فراوان تفریحی، حتی برخی از زمین‌های آن قابلیت این را دارد که از سوی مدارس محلی مورد استفاده واقع شوند.

در این کمپ تمرینی حتی محل هایی تدارک دیده شده تا والدین بچه‎هایی که در تیم‎های پایه فعالیت می‌کنند، بتوانند اقامت داشته باشند.

بر پایه گزارش گاردین، این مجموعه 70 زمین دارد که برای انواع ورزش ها قابل استفاده است.

"پابلو زابالتا"، مدافع آرژانتینی تیم فوتبال منچسترسیتی، گفته تیمش دلیلی ندارد که با این امکانات به پرقدرت‎ترین تیم انگلستان و جهان تبدیل نشود.

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

منچسترسیتی

کد مطلب 2438890

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