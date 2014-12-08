به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر دوشنبه در نشست با شوراهای بخش ریز شهرستان جم با تاکید بر نگاه ویژه به بخش ریز، بیان داشت: سال جاری اعتبارت بسیار خوبی برای این بخش در نظر گرفته شده که نقش مهمی در توسعه و آبادانی این بخش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه احداث مجتمع فرهنگی، سالن های ورزشی و زمین چمن بخش ریز از طرح های مهم در حوزه جوانان می باشد گفت: با اعتبارات تخصیصی در سال جاری، پروژه های راکد بخش ریز دوباره فعال خواهند شد.

نادری خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش از مهمترین اولویت های دولت تدبیر و امید در شهرستان جم است و در راستای بهبود وضعیت فضای آموزشی شهرستان تلاش می شود.

رئیس شواری آموزش و پرورش شهرستان جم موضوع احیای فضاهای آموزشی مدارس را از اهم موضوعات مورد پیگیری در ماه های اخیر برشمرد و افزود: قول های خوبی از مسئولان وزارتخانه برای کمک به آموزش و پرورش شهرستان و گسترش و ساخت فضاهای آموزشی شهرستان گرفته شده است.

مدارس کانکسی در سطح شهرستان جم جمع آوری می‌شود

نادری خاطرنشان کرد: مدارس کانکسی زیبنده شهرستان جم نیست و ابراز امیداوری کرد به زودی تمامی مدارس کانکسی در سطح شهرستان جم جمع آوری خواهد شد.

رئیس شورای اداری شهرستان جم در بخش دیگری از صحبت‌های خود مقوله اشتغال را نیز از دغدغه مردم به‌ویژه جوانان عنوان کرد و بیان داشت: برای تسهیل اشتغال جوانان در عسلویه، برای اولین بار رابط کار و اشتغال منطقه ویژه در شهرستان جم مستقر شد که توانسته است شرایط خوبی را برای دسترسی به منابع اشتغال حوزه پارس جنوبی فراهم سازد.

وی ضمن تمجید از عملکرد خوب رابط کار و اشتغال شهرستان طی دو ماه آغاز ابتدایی گفت: ۳۷ نفر از جوانان جویای کار طی دو ماه اخیر در شرکت‌های مستقر در عسلویه مشغول به کار شده‌اند که امیدواریم این روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد.

نادری در پایان تاکید کرد: همه با همدلی و اتحاد، کار و تلاش جهادی به این قطار در حال حرکت توسعه شهرستان شتاب دهیم و برای تعالی و پیشرفت شهرستان جم تمام توان خود را به کار گیریم.