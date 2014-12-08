شهرداریها امروز نیازمند تربیت نسلی وارد به علم مدیریت شهری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی الله خوشبخت عصر دوشنبه در مراسم روز دانشجو در مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل و در تجلیل از اساتید و دانشجویان افزود: تربیت نسلی بهره مند از علم مورد نیاز شهری یکی از ضروریات این نهاد بوده که خوشبختانه شهرداری اردبیل با راه اندازی مرکز علمی کاربردی تخصصی این مهم را آغاز کرده است.

وی استفاده از علم در برنامه ریزی و مدیریت شهری را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: تلفیق علم در مدیریت شهری را امروز در اردبیل شاهد هستیم، چنانچه با توسل به این مهم امسال توانسته ایم بالغ بر ۲۵ هکتار فضای سبز را در اردبیل توسعه دهیم.

رئیس شورای شهر اردبیل این امر را در سایه مدیریت توام با علم و عمل دانست و تاکید کرد: با توجه به اهمیت این موضوع شورا و شهرداری اردبیل تقویت مرکز علمی کاربردی تخصصی را در اولویت قرار داده است.

وی همچنین با تاکید بر لزوم پرهیز از مدرک گرایی در اینگونه مراکز، خواستار راه اندازی رشته "مدیریت مردم مدار" در مراکز علمی و کاربردی شهرداری اردبیل شد.

خوشبخت ابراز امیدواری کرد که مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل با توسعه علمی و عملی بزودی بتواند از سایر شهرهای استان و نیز از سایر استانهای کشور دانشجو پذیرش کند.

مبارزات دانشجویی انقلاب را به بطن جامعه کشید

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان اردبیل نیز در این مراسم دانشجویان ایران را از فعال ترین دانشجویان برشمرد و با اشاره به شکل گیری ۱۶ آذر روز دانشجو گفت: این روز از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سیطره آمریکا بر کشور و چاه های نفتی آغاز شد.

عبدالعزیز ابراهیم زاده با بیان اینکه دانشجویان در مخالفت با استعمار آمریکا در کنار بازاریان و روحانیون مبارزات خود را آغاز کردند، تاکید کرد: مبارزات دانشجویان باعث شد که انقلاب به بطن جامعه و در بین عموم مردم کشیده شود.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه و دانشجو در تاریخ ایران اسلامی همیشه جریان ساز بوده اند، تصریح کرد: نباید غافل شویم که توطئه ها برعلیه ملت ما تمام شده، بلکه جنگ انرژی، تخریب باورها و اعتقادات و... در شرایط کنونی جریان دارد و باید دانشجو در این مقطع نیز هوشمندانه عمل کند.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان با اشاره به ضرورت وحدت علم و عمل از سوی دانشگاه ها و دانشجویان عنوان کرد: البته باید توجه داشت که باید محیط با نشاط و روحیه مقاومت در مراکر دانشگاهی ایجاد شود.

روز دانشجو محور فعالیتهای ضد استکباری است

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل نیز روز دانشجو را از محورهای اصلی فعالیتهای انقلابی و ضد استکباری برشمرد و افزود: از این رو طیف دانشجویی همیشه در قطع وابستگی کشور به بیگانگان پیشقدم بوده اند.

یوسف محمدی با اشاره به رویکرد و سیاست مهارت آموزی در مراکز علمی کاربردی اضافه کرد: با توجه به نیاز شهرداری اردبیل به تخصص های حرفه ای، این مرکز رشته های مرتبط با فعالیت های شهرداری و شهری را تدوین و آموزش می دهد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۹۷ دانشجو در این مرکز تحصیل می کنند، یادآور شد: در مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل هشت رشته در قالب چهار رشته کارشناسی و چهار رشته کاردانی تدریس می شود.

رئیس مرکز علمی کاربردی شهرداری اردبیل مهندسی فناور عمران، معماری، کارشناس حرفه ای حسابداری و مهندسی فناور اطلاعات را از رشته های مقطع کارشناسی و اطفای حریق، شهرسازی، معماری و عمران را از رشته های مقطع کاردانی برشمرد.

وی همچنین تشکیل انجمن علمی، بسیج دانشجویی، پیگیری اخذ مجوز رشته های مرتبط مانند حمل و نقل شهری، پسماند، فضای سبز و درخواست احداث ساختمان مستقل را از برنامه های آینده این مرکز برشمرد.