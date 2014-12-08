پیروزی پیام، سهیل و سیاه جامگان در آغاز دسته اول فوتبال قم

علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فصل جدید رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های استان قم عصر دوشنبه با برگزاری ۴ مسابقه آغاز شد و تیم‌های پیام، سهیل و سیاه جامگان حریفان خود را شکست دادند و یک بازی به تساوی انجامید.

وی افزود: در مسابقات انجام شده، تیم فوتبال پیام با نتیجه ۳ بر یک برابر کیان نوین به پیروزی رسید و فصل را با پیروزی آغاز کرد تا به صعود به لیگ بر‌تر امیدوار شود.

دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: تیم فوتبال سهیل نیز در دیدار برابر افشین در یک بازی نزدیک و نفس گیر با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید تا افشین که از تیم‌های قدیمی فوتبال قم به شمار می‌رود در نخستین گام ناکام شود.

احمدی بیان داشت: تیم فوتبال پرسپولیس جعفریه نیز که تنها تیم حاضر در لیگ دسته اول فوتبال قم است که از شهرهای تابعه در لیگ شرکت می‌کند در نخستین مسابقه خود برابر تیم فوتبال هنگ به تساوی ۲ بر ۲ رسید.

وی عنوان کرد: قاطع‌ترین پیروزی این هفته را تیم سیاه جامگان که امتیاز تیم فوتبال انصار را خریداری کرده است در مصاف با آریا به دست آورد و ۳ بر صفر این تیم را شکست داد.

دبیر هیئت فوتبال استان قم ابراز داشت: تنها بازی باقی مانده هفته اول لیگ دسته اول فوتبال استان قم بین دو تیم افشید و پیمان برگزار می‌شود تا پرونده هفته نخست لیگ بسته شود در حالی که پیمان فصل گذشته از لیگ بر‌تر به دسته اول سقوط کرد.

احمدی تصریح کرد: تیم‌های حاضر در لیگ یک، پس از برگزاری مسابقات خود به صورت تک بازی و دوره‌ای، به کار خود پایان می‌دهند و ۲ تیم بر‌تر جدول به لیگ بر‌تر فوتبال استان قم که با حضور ۸ تیم برگزار می‌شود صعود می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: قابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال استان نیز هم اکنون در حال برگزاری است و ۴ هفته از مجموع ۱۴ هفته این رقابت‌ها سپری شده است و تیم فوتبال هما در صدر جدول ایستاده است و تیم‌های اتحاد و پناه آفرین در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.