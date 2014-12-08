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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۴۴

زیپی لیونی:

انتخابات آتی فرصتی برای تغییر نتانیاهو است

انتخابات آتی فرصتی برای تغییر نتانیاهو است

وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که انتخابات آتی این رژیم فرصتی برای تغییر نخست وزیر فعلی اسرائیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، زیپی لیونی وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم کابینه این رژیم برای برگزاری انتخابات زود هنگام گفت: انتخابات آینده فرصتی برای تغییر بنیامین نتانیاهو است.

وی افزود: ما انتخابات را برگزار می کنیم و نتانیاهو این تصمیم را به خاطر ترس از وزیران خود و فشارهای آنها اتخاذ کرده است. این انتخابات فرصتی است تا پیش از اتخاذ تصمیمات امنیتی و دیپلماتیک مهم تصمیماتی که به بقای یهودی بودن اسرائیل کمک می کند بنیامین نتانیاهو را تغییر دهیم.

خاطرنشان می شود بنیامین نتانیاهو کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را منحل کرد و 26 اسفند را به عنوان زمان برگزاری انتخابات زودهنگام تعیین کرد.

کد مطلب 2438918

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