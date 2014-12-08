به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری مدیر برگزاری نمایشگاه سربازان کوچک حسین عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: شهر گناوه همواره محل برگزاری برنامه‌های پرشور حسینی است.

وی از برگزاری نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین در گناوه طی دهه آخر صفر خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه از بیستم آذر آغاز می‌شود و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در حسینیه حضرت زینب محله عبدامام بندر گناوه، بیان داشت: بیش از ۵۲ قطعه عکس از ۵۲ کودک پنج روزه تا پنج ساله در این نمایشگاه به معرض نمایش در خواهد آمد.

مظفری تاکید کرد: هیئت متوسلین زینب کبری گناوه در طول ایام محرم و صفر همواره برنامه‌های متنوعی دارد که در این نمایشگاه نیز تصاویری از فعالیت‌های صورت گرفته به معرض نمایش گذاشته قرار می‌گیرد.

مسئول هیئت متوسلین زینب کبری گناوه تصریح کرد: نمایشگاه سربازان کوچک حسین با همکاری و همراهی شهرداری بندر گناوه، سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر و خانه عکاسان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های هیئت متوسلین زینب کبری گناوه می‌توان به برگزاری راهپیمایی بزرگ روز اربعین و مراسم سر صفری در روز سی ام صفر اشاره کرد.