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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۱

طی دهه آخر صفر/

نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین در گناوه برگزار می‌شود

نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین در گناوه برگزار می‌شود

بوشهر - مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر گفت: نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین طی دهه آخر صفر در گناوه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری مدیر برگزاری نمایشگاه سربازان کوچک حسین عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری این نمایشگاه اظهار داشت: شهر گناوه همواره محل برگزاری برنامه‌های پرشور حسینی است.

وی از برگزاری نمایشگاه عکس سربازان کوچک حسین در گناوه طی دهه آخر صفر خبر داد و بیان داشت: این نمایشگاه از بیستم آذر آغاز می‌شود و تا پایان ماه ادامه خواهد داشت.

مسئول انجمن نمایش بسیج هنرمندان استان بوشهر با اشاره به برگزاری این نمایشگاه در حسینیه حضرت زینب محله عبدامام بندر گناوه، بیان داشت: بیش از ۵۲ قطعه عکس از ۵۲ کودک پنج روزه تا پنج ساله در این نمایشگاه به معرض نمایش در خواهد آمد.

مظفری تاکید کرد: هیئت متوسلین زینب کبری گناوه در طول ایام محرم و صفر همواره برنامه‌های متنوعی دارد که در این نمایشگاه نیز تصاویری از فعالیت‌های صورت گرفته به معرض نمایش گذاشته قرار می‌گیرد.

مسئول هیئت متوسلین زینب کبری گناوه تصریح کرد: نمایشگاه سربازان کوچک حسین با همکاری و همراهی شهرداری بندر گناوه، سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر و خانه عکاسان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های هیئت متوسلین زینب کبری گناوه می‌توان به برگزاری راهپیمایی بزرگ روز اربعین و مراسم سر صفری در روز سی ام صفر اشاره کرد.

کد مطلب 2438920

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