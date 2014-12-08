نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال استقبال مطلوب اقشار مختلف مردم لرستان هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب لرستان به منظور استفاده هر چه بیشتر مردم به مدت یک روز تمدید شد.

ماشاءالله امان الهی بهاروند معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال چشمگیر مردم لرستان از هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب اظهار داشت: به منظور بهره مندی هر چه بیشتر مردم این نمایشگاه تا روز چهارشنبه هفته جاری تمدید شد.

وی عنوان کرد: پیش از این مقرر بود که نمایشگاه تا روز ۱۸ آذرماه ادامه داشته باشد که با توجه به حجم استقبال ها نمایشگاه سراسری کتاب لرستان تا ۱۹ آذر تمدید شد.

بهاروند با اشاره به حضور چشمگیر دانشجویان و دانش آموزان در نمایشگاه طی امروز تصریح کرد: همچنین ساعت بازدید نمایشگاه نیز طی روزهای اخیر از ۱۹ با یک ساعت افزایش به ۲۰ شب رسید.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تنوع ناشران و کتب عرضه شده و همچنین تخفیف در خرید کتاب را عاملی برای جذب مخاطب و استقبال بیشتر دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۲۰ درصد تخفیف از طریق بن کارتهای الکترونیکی از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به خریداران داده می شود.

بهاروند اضافه کرد: سعی شده است در این نمایشگاه تازه های کتاب کشور به مردم ارائه شده و در این راستا ناشران خوبی نیز در نمایشگاه حضور پیدا کرده اند.

وی کتاب را عامل آشنایی هر چه بیشتر مردم با مباحث فرهنگی دانست و اظهار داشت: در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب استان لرستان هر روز چندین برنامه فرهنگی نیز برگزار می شود.

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب پیش از آنکه یک فروشگاه باشد یک فرصت فرهنگی بوده لذا نیاز است در شهرستان های استان نمایشگاه های کتاب برگزار شود که این امر نیازمند همکاری مسئولان است.

بنابر این گزارش هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان با حضور بیش از ۳۷۰ ناشر برجسته و ملی و در قالب ۱۸۰ غرفه مختلف در حال برگزاری است.

هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان از ۱۲ تا ۱۹ آذرماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.