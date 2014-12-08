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۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۵۳

توسط 120 شخصیت سیاسی و نظامی صورت گرفت؛

هشدار به رهبران جهان درباره خطرات تسلیحات هسته‌ای

هشدار به رهبران جهان درباره خطرات تسلیحات هسته‌ای

120 شخصیت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک بین المللی درباره خطرات سلاح های هسته ای به رهبران جهان هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، 120 سیاستمدار، شخصیت نظامی و دیپلمات در نامه ای به سران جهان خواستار اقدام آنها برای کاهش خطر جنگ هسته ای شدند.

این نامه در آستانه برگزاری کنفرانس آثار انسانی سلاح های هسته ای در وین منتشر شده است.

امضا کنندگان این نامه اعلام داشته اندکه سران سیاسی جهان خطر سلاح های هسته ای را دست کم گرفتند و یا به طور کامل از خطر آن بی اطلاع هستند.

تام کینگ و دزموند براون وزرای دفاع سابق انگلیس، مارگارت بکت و دیوید اون وزرای سابق امور خارجه انگلیس، جان مک‌کال معاون سابق فرماندهی نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در اروپا، منزیس کمپل از سران سابق لیبرال دموکرات های انگلیس، جیمز کارترایت ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا و دیوید ریچارد رییس سابق ستاد کل ارتش انگلیس از امضا کنندگان این نامه هستند.

آمریکا و انگلیس برای اولین بار در این کنفرانس که امروز در وین آغاز به کار کرد شرکت کردند.

کد مطلب 2438935

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