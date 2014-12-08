دانشگاه آزاد قهرمان نیم فصل لیگ ملی بسکتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دوشنبه شب با برگزاری یک دیدار به پایان رسید که طی آن تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 89 بر 72 از سد میزبانش ثامن مشهد عبور کرد و عنوان قهرمانی نیم فصل نخست این رقابتها را از آن خود کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی که در دو بازی گذشته دو تیم قدرتمند مهرام و پتروشیمی بندر امام را شکست داده و به صدر رسیده بود با این پیروزی، جایگاهش در رده نخست را تحکیم بخشید. آنها که برای رسیدن به عنوان قهرمانی نیم فصل به 2 امتیاز این دیدار احتیاج داشتند، در حالیکه کوارتر اول بازی را با نتیجه 23 بر 18 به ثامن مشهد واگذار کردند، در سه کوارتر بعدی به ترتیب با نتایج 23 بر 12، 29 بر 22 و 19 بر 15 برابر میزبان‌شان به پیروزی رسیدند تا در نهایت با نتیجه 89 بر 72 این بازی را به سود خود خاتمه دهند.

تیم بسکتبال دانشگاه آزاد با این برد 15 امتیازی شد و جایگاهش در صدرجدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را مجددا از مهرام پس گرفت. ثامن مشهد هم با 10 امتیاز در رده هشتم باقی‌ماند.

نتایج کامل دیدارها هفته نهم و پایانی از دور رفت از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور - لیگ ملی - به شرح زیر است:

* پتروشیمی بندر امام 72 - مهرام تهران 75

* شهرداری گرگان 64 - هفت الماس قزوین 59

* پتروشیمی ماهشهر 44 - نفت آبادان 77

* ثامن مشهد 72 - دانشگاه آزاد 89

جدول رده‌بندی:

1- دانشگاه آزاد 15 امتیاز (7 پیروزی - یک باخت)

2- مهرام تهران 15 امتیاز (7 پیروزی - یک باخت)

3- پتروشیمی بندرامام 14 امتیاز (6 پیروزی - 2 باخت)

4- نفت آبادان 12 امتیاز (4 پیروزی - 4 باخت)

5- شهرداری گرگان 11 امتیاز (3 پیروزی - 5 باخت)

6- هفت الماس قزوین 10 امتیاز (3 پیروزی - 4 باخت) - یک بازی کمتر

7- پمینا اصفهان 10 امتیاز (3 پیروزی - 4 باخت) - یک بازی کمتر

8- ثامن مشهد 10 امتیاز (2 پیروزی - 6باخت)

9- پتروشیمی ماهشهر 8 امتیاز (بدون پیروزی و 8 باخت)