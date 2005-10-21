اولين نمايشگاه قدس در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود

هادي يغمايي مسئول برگزاري اولين نمايشگاه قدس در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر در "مشهد " اظهار داشت : اسرائيل در صدد زير سلطه بردن تمام دنياست و امروز بحث صهيونيسم فراتر از اسرائيل است .

هادي يغمايي در ادامه افزود : رژيم صهيونيسم در زمينه هاي اقتصادي و سياسي نفوذ فراواني در دنيا پيدا كرده و براي دستيابي به اهداف خود با در دست گرفتن 95 درصد فيلمهاي سينمايي دنيا سعي در نفوذ در ميان فرهنگها و ملل مختلف دارد .

وي اظهار داشت : اين نمايشگاه با هدف آشنايي دانشجويان با اهداف و سياستهاي صهيونيسم و اسرائيل براي احاطه بر نظام فكري و فرهنگي دنيا به مدت هفت روز در درب شمالي اين دانشگاه برگزار مي شود .

يغمايي برگزار كننده اولين نمايشگاه قدس مشهد را بسيج دانشجويي و نهاد رهبري ، دانشگاه فردوسي خواند و افزود : در حاشيه اين نمايشگاه نيز محصولات فرهنگي نظير كتاب ، فيلم ، عكس و پوستر در معرض ديد بازديد كنندگان گذاشته خواهد شد .

