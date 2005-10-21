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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۱۸:۴۵

اولين نمايشگاه قدس در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود

اولين نمايشگاه قدس از 30 مهر ماه سال جاري به مدت يك هفته در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود .

هادي يغمايي مسئول برگزاري اولين نمايشگاه قدس در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه مهر در "مشهد "  اظهار داشت : اسرائيل  در صدد زير سلطه بردن  تمام دنياست و امروز بحث  صهيونيسم  فراتر از اسرائيل است .

 هادي يغمايي در ادامه افزود : رژيم صهيونيسم  در زمينه هاي  اقتصادي  و سياسي نفوذ فراواني  در دنيا پيدا كرده  و براي دستيابي  به اهداف خود  با در دست گرفتن 95 درصد فيلمهاي سينمايي دنيا سعي در نفوذ در ميان فرهنگها و ملل مختلف دارد .

 وي اظهار داشت : اين نمايشگاه با هدف آشنايي دانشجويان با اهداف و سياستهاي صهيونيسم  و اسرائيل براي احاطه بر نظام  فكري و فرهنگي دنيا  به مدت هفت روز در درب شمالي اين دانشگاه برگزار مي شود .

 يغمايي برگزار كننده  اولين نمايشگاه قدس مشهد را بسيج دانشجويي و نهاد رهبري ، دانشگاه فردوسي خواند و افزود :  در حاشيه اين نمايشگاه نيز محصولات  فرهنگي نظير كتاب ، فيلم ، عكس  و پوستر  در معرض ديد بازديد كنندگان گذاشته خواهد شد .

کد مطلب 243924

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