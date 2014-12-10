اردوی کشتی جای تفریح و سرگرمی نیست/ در آینده شاهد درخشش جوانان هستیم

ناصر نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه تمرینات آمادهسازی تیم ملی کشتی فرنگی که در خانه کشتی در حال برگزاری است، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: برنامه مدون و جدی آمادهسازی فرنگی کاران طبق روال در حال اجراست و هیچگاه نباید اردوهای ابتدایی را کم فشار و ساده شمرد. اردوهای آمادهسازی همواره با سختی و فشارتمرینات همراه است زیرا کشتی گیران برای قهرمانی و اهداف بزرگ به اردو میآیند و به خوبی میدانند نباید برای تفریح و سرگرمی به اردو بیایند.
وی افزود: خوشبختانه حال و هوای اردوی تیم ملی و فضای حاکم بر کشتی فرنگی بسیار مطلوب شده و تمامی عوامل از مربیان گرفته تا کشتی گیر، فقط و فقط به فکر تمرین و تجهیز توان تیمی هستند. مطمئنا همین فضای مناسب در روند رو به رشد اردونشینان تاثیر زیادی خواهد داشت و ما در آیندهای نزدیک شاهد درخشش بسیاری از همین چهرههای جوان و باانگیزه تیم ملی خواهیم بود.
مربی تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به برنامههای آمادهسازی این تیم تاکید کرد: تمرینات کنونی تا 24 آذرماه ادامه دارد و سپس اردونشینان به استراحتی 5 روزه خواهند رفت و دوباره برای آغاز اردو به خانه کشتی باز می گردند. این روند همچنان تا پایان سال ادامه خواهد داشت و سعی میکنیم از زمان باقیمانده تا رویدادهای بزرگ و بینالمللی نهایت بهره را ببریم.
وی در خصوص برپایی کارگاههای فنی در استانهای مختلف نیز یادآور شد: برگزاری کارگاههای فنی در ماهشهر، مشهد و تهران در دستور کار قرار گرفت که این کارگاهها برای کشف و پرورش استعدادهای ناب و پایه کشتی فرنگی برنامه ریزی و طراحی شده است. البته مربیان گمنام و سازنده شهرستانی هم جایگاه ویژهای در این کارگاهها دارند و این مربیان نیز میتوانند با ارتقای دانش و توان فنی خود بهتر از قبل در امر سازندگی فعالیت کنند.
نوربخش در خاتمه گفت: کشتی فرنگی ایران در حال پوست اندازی است و باید به جوانان میدان دهیم. البته این مساله ممکن است در ابتدا بازده منفی و انعکاس رسانهای نه چندان مطلوبی داشته باشد ولی ما باید تاوان جوانگرایی را بدهیم تا همچون روسها دارای قهرمانان متعددی در اوزان مختلف باشیم.
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