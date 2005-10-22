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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۰

ارزشها و فضيلتهاي رمضان (19)

رئيس حوزه هنري خراسان رضوي: رمضان بهترين عرصه براي تزكيه جوانان است

رئيس حوزه هنري خراسان رضوي: رمضان بهترين عرصه براي تزكيه جوانان است

رئيس حوزه هنري خراسان رضوي با اشاره به اينكه رمضان فرصتي بسيار مناسب براي نزديكي هر چه بيشتر به خداوند متعال است، گفت: اين ماه بهترين عرصه براي تزكيه جوانان است .

محمد صادق مركبي رئيس حوزه هنري  خراسان رضوي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد جوان را داراي فطرت پاك و خداجو معرفي كرد و افزود: اگر تمام زمينه ها مساعد باشد جوان مي تواند عروج كند و در فضاي  قدس پرواز كند و در حقيقت اين فضاي مساعد براي پرواز را رمضان فراهم مي كند .

مركبي اظهار داشت: خداوند متعال براي حركت بندگان خود بسوي خويش هميشه آنان را در معرض  فراخوان قرار مي دهد اما انواع موانع ، معاصي و كجيهاي موجود باعث مي شود تا در زماني غير از رمضان  براي حركت بسوي پروردگار دچار سستي شويم .

وي افزود: رمضان تك تك  اين سنگها را از پيش پاي ما برمي دارد و عبادتهاي اين ماه حجابهايي را كه در برابر ديدگان ماست مي درد و ما را با نور حقيقت آشنا مي سازد .

رئيس حوزه هنري خراسان گفت : بطور حتم در ساير ايام سال نيز بسيار پيش آمده كه عزم حركت  بسمت حقيقت و معشوق را  در دل داشته ايم اما كششهاي نفساني مانع اين امر مي شود، در اين ميان رمضان غبارها را پاك مي كند تا آماده حركت بسوي  پروردگار شويم .

مركبي رمضان را ماه عبادت بيشتر خواند و تصريح كرد:  قرآن خواندن، دعا كردن و تفكر در اين  ماه حجابها و شياطين را از بين مي برد و فضا را مانند صبحي پر نشاط مي كند تا در آن رحمت خدا را مشاهده كنيم و همه مي دانيم هيچ روزنه فراري براي رد حقيقت وجود ندارد .

رئيس حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي خراسان رضوي، رمضان را ماه محروميت از برخي  لذتهاي مادي ناميد وافزود:  عدم بهره مندي از ارتباطات حلال در طول روزهاي ماه رمضان، نخوردن و نياشاميدن، زبان و چشم را پاك نگه داشتن، همگي  اين پيام را بدنبال دارد كه فلسفه رمضان  اگر به ادراك  واقعي ما برسد  در ديگر ايام  سال نيز همانند رمضان  مطهر و بري از گناه خواهيم بود .

وي در پايان يادآورشد: محروميتهاي خود خواسته مادي در اين ماه بستري مناسب براي شروع معنوي در زندگي خواهد بود كه در سايه  تحقق اين امر حيات و زندگي انسان هدفدار و از روزمرگي خارج خواهد شد.

کد مطلب 243930

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