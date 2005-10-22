رئيس دانشگاه علوم قرآني مشهد در گفتگو با "مهر": دعا عاشقانه ترين ارتباط ميان خالق و مخلوق است

محمد هادي عبدخدايي رئيس دانشگاه علوم قرآني مشهد در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد اصل عبادت را اطاعت و فرتني در مقابل خداوند متعال دانست و افزود : در دنياي امروز بزرگترين ثمره عبادت آرامش روحي و رواني است .

عبد خدايي برخورد انسانها در هنگام بروز مشكلات را متفاوت عنوان كرد و گفت : بسياري از انسانها هنگام بروز سختيها به دستاويزهاي بي پايه و اساس مادي رجوع مي كنند، ولي مؤمن واقعي دست به دعا برمي دارد و به رحمت خداوند در جهت مشكل گشايي خود اطمينان قلبي دارد و با اين نگرش است كه همواره در آرامش بسر مي برد .

وي اظهار داشت: قوانين اخلاقي داراي ضمانت اجرايي هستند و مهمترين ضمانت اجراي ارزشهاي اخلاقي ايمان به خداوند ، اعتقاد به روز رستاخيز و عقيده داشتن به اختيار انساني است.

رئيس دانشگاه علوم قرآني مشهد در ادامه گفت: خداوند متعال نيز در مورد اعتقاد به حضور و نظارت الهي مي فرمايد" بترسيد از روزي كه به حضور خداوند و دادگاه او بازگشت نمائيد" .

عبد خدايي در مورد تأثير عبادت واقعي اظهار داشت: انسان به هنگام عبادت خود را در محضر خداوند مي بيند و همين موضوع بهترين عاملي است كه خود را از بديها پاك ساخته و مزين به خوبيها نمايد .

رئيس دانشگاه علوم قرآني مشهد در مورد روزه خواص و عوام در ماه مبارك رمضان، گفت : امساك از خوردن و آشاميدن پايه اول روزه گرفتن است و تا اين مرحله روزه عوام نام دارد ولي در روزه خواص علاوه بر رعايت موارد قبلي، آدمي چشم و گوش خود را برحرام مي بندد و زبان خود را به غيبت و بدي باز نمي كند، به عبارتي تمام اعضاء و جوارح انسانهاي خاص در اين ماه روزه هستند و در مرحله نهايي انسان دل خود را از تمام رذائل چون حسد، كينه و خود بيني پاك مي كند كه اين مرحله روزه اخص الخواص نام دارد .