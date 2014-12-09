به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جعفری ظهر سه شنبه در جلسه برنامه ریزی امور شهری تبریز اظهار داشت: تدوین طرح تفصیلی تبریز می تواند گواهی بر برنامه محور بودن فعالیت های مسئولان شهر باشد زیرا بر اساس این طرح برنامه ها را هماهنگ می کنیم.

وی ادامه داد: در بین مسئولان شهری و اعضای شورای اسلامی شهر، اتفاق نظر برای پیشبرد امور بر اساس طرح تفصیلی وجود دارد و این بدان مفهوم است که با برنامه و برنامه محور جلو می رویم. هر چند ممکن است نیازها و تغییر مدیریت ها تا حدودی در اجرای طرح تغییر ایجاد می کند اما با کلیت طرح در تناقض نیست.

این عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: در حوزه های عمرانی و شهرسازی نسبتا برنامه محور جلو می رویم اما در برخی حوزه ها مانند حوزه فرهنگ از برنامه محوری دور شده ایم. علاوه بر حوزه فرهنگی در حوزه های گردشگری و فضای سبز نیز باید با یک نگاه کلان و برنامه محور به پیش برویم.

جعفری با اشاره به عملکرد ضغیف برخی کمیسیون های شورا گفت: به نظر می رسد عملکرد ضعیف کمیسیون های شورای اسلامی شهر باعث شده است تا نظارت اصولی بر برنامه های شهرداری نداشته باشیم در حالی که یکی از وظایف ما باید نظارت بر برنامه های شهرداری باشد.

این عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: اگر در مرحله ای سلیقه شخصی باعث برخی تصمیم گیری ها بوده، شورا موظف به تذکر دادن است. شهرداری می تواند طرح و برنامه پروژه ها را به شورای اسلامی شهر ارسال کرده و اعضای شورا نیز نظر تخصصی خود را ارائه دهند.

نباید سلیقه محوری جای خود را به برنامه محوری بدهد

عضو شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت: طبیعی است که کلانشهر تبریز نیازهای گسترده ای دارد و مردم نیز انتظار دارند شهر را به جایگاه خودش برسانیم که این امر نیز با برنامه ریزی و برنامه محور بودن محقق خواهد شد.

اصغر عابدزاده پاسخ به انتظارات شهروندان این کلانشهر را در گرو برنامه محوری دانست و با بیان مهم بودن برنامه محوری در تعریف و اجرای پروژه های عمران شهری گفت: تدوین برنامه باعث می شود رسیدن به هدف که همانا آبادانی شهر است، به سهولت به دست بیاید.

وی با اشاره به تدوین بودجه سال آینده شهرداری در روزهای اخیر اضافه کرد: زمان تنظیم لایحه بودجه بهترین زمان برای ترسیم برنامه های توسعه شهر است زیرا اگر بودجه را با در نظر گرفتن برنامه میان مدت تنظیم کنیم موفق تر خواهیم بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر تبریز همچنین ادامه داد: در صورتی که از برنامه ریزی و برنامه محوری غافل شویم سلیقه محوری جای خود را به برنامه محوری خواهد داد که به ضرر شهر و شهروندان تمام خواهد شد.

عابدزاده افزود: اگر سلایق شخصی در عمران و آبادانی شهر اعمال شود، پروژه های عمرانی آن طور که باید عملیاتی نخواهد شد زیرا در برنامه محوری افکار، تجمیع و بهترین آنها انتخاب خواهد شد اما نظر شخصی راه به جایی نمی برد.

وی دور شدن از هدف را دیگر نتیجه منفی فاصله گرفتن از برنامه محوری دانست و گفت: علاوه بر اینکه در شرایط حاکم نبودن برنامه محوری، پروژه ها به سرانجام نخواهند رسید، بی نظمی نیز در شهر حکمفرما خواهد شد که هرگز در شان تبریز و مردم این کلانشهر نیست.

عابدزاده گفت: علاوه اینکه شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز باید با برنامه به پیش بروند، حتی مردم و سایر سازمان ها نیز باید برای اداره شهر برنامه محور باشند.

بی توجهی به برنامه محوری تبعات منفی گسترده ای دارد

عضو شورای اسلامی کلانشهر گفت: شورای دوره چهارم و شهرداری تبریز در مدیریت جدید با تکیه بر برنامه محوری جلو رفته است و تمام اقداماتش بر طبق برنامه و زمان بندی پیش می رود.

اکرم حضرتی افزود: برنامه محوری در تعریف و اجرای پروژه به این صورت است که به تناسب بودجه پروژه های اولویت دار تعریف و اجرا شود.

این عضوکمیسیون فرهنگی اضافه کرد: پیشروی با سرعت مناسب و اتمام پروژه ها در زمان پیش بینی شده نشانگر برنامه محور بودن کار شهرداری است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز ادامه داد: در حال حاضر وضعیت کنونی شهر در زمینه حرکت در مسیر برنامه محوری مناسب است ولی احساس می شود برای دستیابی به آینده ای که برای تبریز ترسیم شده باید بیش از این به اهمیت و دستاوردهای برنامه ریزی توجه کرد

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حضرتی اظهار کرد: همواره دغدغه اصلی شورای اسلامی شهر و شهرداری، عمل به برنامه های تعریف شده است زیرا بی توجهی به برنامه مندی تبعات منفی گسترده ای دارد.

ضعف در برنامه ریزی راه را برای ورود سلیقه های شخصی باز می کند

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: ضرورت دارد تمام مسئولان شهر و شهرداری برنامه محوری را سرلوحه فعالیت هایتشان رعایت کنند و از این طریق بتوانند موفقیت پروژه را تضمین کنند.

علی شیاری، برنامه محوری را اساس و محور هر فعالیتی در شهر دانست و اظهار کرد: با اینکه در حال حاضر به نظر می رسد پروژه های شهر به خوبی جلو می رود اما جا دارد با تدوین برنامه و عمل کردن به آن بهتر از قبل شاهد آبادانی شهر باشیم.

وی در آسیب شناسی شرایط کنونی گفت: متاسفانه به دلیل اینکه برنامه ای مدون برای آینده شهر نداشتیم و برنامه ای اصولی تدوین نشده، خسارت به شهر و شهروندان محتمل است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر تبریز، ضعف ساختاری را دلیل بروز وضعیت موجود دانست و گفت: ضعف در کار جمعی و ضعف در ساختار باعث می شود که نتوانیم هماهنگ جلو برویم و راه برای ورود سلیقه های شخصی باز می شود.

شیاری تنها راهکار برون رفت از این وضعیت را تغییر نگرش ها دانست و افزود: تا زمانی که نگرش ها تغییر نکرده و حرکت های انفرادی همچنان تداوم داشته باشد، استمرار این شرایط اجتناب ناپذیر است و لذا شایسته است تعامل و احترام به تمام نظرات و حرکت در جهت کار دسته جمعی همیشه مورد توجه باشد.