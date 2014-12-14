هیات انتخاب بخش مستند جشنواره فجر نیمی از آثار متقاضی را دید

محمد حسین مهدویان مستندساز و عضو هیات انتخاب بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم درباره بازبینی آثار رسیده به بخش مستند این دوره از جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازبینی فیلم های ارسال شده به بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم فجر آغاز شده و طی دو هفته آینده بازبینی همه آثار به پایان خواهد رسید.

وی افزود: تا کنون بازبینی بیش از 50 فیلم مستند به پایان رسیده و قرار است از بین 100 فیلم در این بخش در نهایت 8 اثر مستند را برای نمایش در سی و سومین جشنواره فیلم فجر انتخاب کنیم از همین رو کار سخت و نفس گیری است و هیات انتخاب راه سختی در پیش دارد.

عضو هیات انتخاب بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم با اشاره به کیفیت آثار ارسال شده به این جشنواره گفت: سطح کیفی آثار سینمای مستند در این دوره از جشنواره خوب و از جهت ساختار و پرداختن به موضوع قابل دفاع هستند.