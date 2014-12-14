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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۹:۵۹

هیات انتخاب بخش مستند جشنواره فجر نیمی از آثار متقاضی را دید

هیات انتخاب بخش مستند جشنواره فجر نیمی از آثار متقاضی را دید

یکی از اعضای هیات انتخاب بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم فجر از بازبینی 50 فیلم مستند این دوره از جشنواره توسط هیات انتخاب خبر داد.

محمد حسین مهدویان مستندساز و عضو هیات انتخاب بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم درباره بازبینی آثار رسیده به بخش مستند این دوره از جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازبینی فیلم های ارسال شده به بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم فجر آغاز شده و طی دو هفته آینده بازبینی همه آثار به پایان خواهد رسید.

وی افزود: تا کنون بازبینی بیش از 50 فیلم مستند به پایان رسیده و قرار است از بین 100 فیلم در این بخش در نهایت 8 اثر مستند را برای نمایش در سی و سومین جشنواره فیلم فجر انتخاب کنیم از همین رو کار سخت و نفس گیری است و هیات انتخاب راه سختی در پیش دارد.

عضو هیات انتخاب بخش مستند سی و سومین جشنواره فیلم با اشاره به کیفیت آثار ارسال شده به این جشنواره گفت: سطح کیفی آثار سینمای مستند در این دوره از جشنواره خوب و از جهت ساختار و پرداختن به موضوع قابل دفاع هستند.

کد مطلب 2439362

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