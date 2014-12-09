خطای انسانی در بانک خون بیمارستان ها/عوارض واکنش های آلرژیک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیما ذوالفقاری در سمینار مدیریت مصرف خون بیماران، اظهارداشت: برگزاری این سمینار در زمینه بهینهسازی مصرف خون در بیمارستانها به این دلیل است که مصرف بهینه خون را در بیمارستانهای کشور شاهد باشیم چرا که متأسفانه مشکلات زیادی در سطح بیمارستانها از ابتدای ورود خون تا انتقال آن به سمت مراکز درمانی و مصرف وجود دارد البته این خطاها در همه جای دنیا دیده میشود اما در کشور ما به مراتب بیشتر است و باید از وقوع مجدد آن جلوگیری کرد.
وی افزود: مدیریت خون بیمار در بیمارستانها اهمیت بالایی برای بهبود بیماری دارند این مدیریت با هدف جلوگیری از استفاده غیر ضروری از فرآوردههای خونی انجام میشود تا بیمار دچار عوارض انتقال خون نشود.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی انتقال خون ایران ادامه داد: همچنین با مدیریت خون بهبود بیمار تسریع مییابد و هدف دوم که جلوگیری از به خطر افتادن جان بیمار بر اثر خونریزی و شوک است دست یافتنی میشود.
ذوالفقاری گفت: بر اساس آمارهای موجود در کشور سالانه تعداد زیادی از دریافتکنندگان خون دچار عوارض ناشی از تزریق خون میشوند این عوارض که اغلب واکنشهای آلرژیک، واکنشهای تبدار و خطرناک و تهدیدکننده هستند به دلیل تزریق خون نامتجانس و خطاهای انسانی در بانک خون بیمارستان و بر بالین بیمار رخ میدهد.
وی افزود: لازم است قبل از جراحی وضعیت انعقادی بیمار بررسی و در صورت نیاز درمان شود. درمان کمخونی بیمار قبل از عمل جراحی با استفاده از مکملها، قطع داروی ضدانعقاد خون قبل از جراحی و حفظ دمای نرمال بدن که باعث کاهش هدر رفتن خون میشود از روشهایی است که برای مدیریت مصرف خون استفاده میشود.
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