به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عسکری زاده ظهر سه شنبه در نشستی مرتبط با صدور کارت هوشمند ملی که در استانداری برگزار شد، بیان داشت: با تلاش‌، رایزنی‌ها و نشست‌های متعدد در استان و مرکز، خوشبختانه توانسته‌ایم در هرمزگان علاوه بر اجرای موفقیت آمیز طرح پایلوت صدور کارت هوشمند ملی، امکانات و زیرساخت‌های لازم را نیز برای اجرای عمومی این طرح در استان فراهم آوریم.

وی با اشاره به اهداف طرح کارت هوشمند ملی و امکانات و خدماتی که افراد می‌توانند از طریق این کارت دریافت کنند، اضافه کرد: در حال حاضر علاوه بر ادارات ثبت احوال شهرستان‌ها، در دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پستی نیز خدمات مرتبط با دریافت تقاضا برای صدور کارت هوشمند ملی که شامل چندین مرحله از جمله اخذ مشخصات بیومتریک نیز هست صورت می‌گیرد.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جامعه هدف دریافت کارت هوشمند ملی در مقطع کنونی، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر جامعه اصلی دریافت کارت هوشمند ملی افراد 15 سال تمام هستند که در اصطلاح کارت اولی نیز خوانده می‌شوند.

عسکری زاده اضافه کرد: جامعه بعد از این گروه نیز افرادی هستند که کارت ملی کنونی خود را مفقود کرده و یا در آن تغییراتی همانند تغییر نام صورت گرفته است.

این مسئول تاکید کرد: افراد عادی در این مقطع به هیچ وجه مراحل ثبت نام را انجام ندهند چرا که در زمان مقتضی از طرف مرکز برای ثبت نام عمومی ابلاغیه‌های لازم صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه مشاهده و گزارش شده است که برخی از کافی‌نت‌ها یا مراکز خدماتی مشابه برای ثبت نام تقاضای کارت هوشمند ملی از مراجعان مبالغی قابل توجه دریافت می‌کنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی این واحدهای صنفی بعضا بh اقداماتی نابجا با توجه به سود خود اقدام به ثبت نام افرادی به غیر از جامعه هدف کارت هوشمند ملی می‌کنند که این کار نابجا و نادرست است و در نهایت فرد ثبت نام کننده را دچار مشکل می‌کند.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان در پایان اظهار امیدواری کرد، با اجرای کامل طرح کارت هوشمند ملی در کشور بسیاری از هزینه‌ها و مشکلات کنونی دولت در باب شناسایی و احراز هویت افراد کاسته شود.