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۲۹ مهر ۱۳۸۴، ۲۰:۲۸

تشديد فشارهاي آمريكا بر ضد سوريه ؛

كاندوليزا رايس: شوراي امنيت بايد نتيجه گزارش مهليز را ارزيابي كند

وزير امور خارجه آمريكا اعلام كرد: گزارشي از سازمان ملل كه نشان دهنده مشاركت منابع رسمي سوريه در ترور رفيق حريري است، عميقا آزار دهنده است و واشنگتن شوراي امنيت را وامي دارد تا در اين زمينه تصميم گيري نمايد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، كاندوليزا رايس اظهار داشت : اين فقط بخشي از تخلفات منابع رسمي سوريه است كه به ترور رفيق حريري باز مي گردد.

وي تاكيد كرد: نشانه هاي روشني وجود دارد كه ثابت مي كند دولت سوريه در ترور رفيق حريري شركت داشته است.

وزير امور خارجه آمريكا با تاكيد بر اينكه چنين نتايجي درباره سوريه  بسيار آزار دهنده است، گفت : آمريكا در حال گفتگو با ديگر اعضاي دائمي شوراي امنيت سازمان ملل است تا در چند روز آينده همه اين كشورها گامي هماهنگ در برخورد با دولت سوريه بردارند.

كاندوليزا رايس ضمن اعلام اينكه شوراي امنيت در اين زمينه تصميم نهايي را اتخاذ خواهد كرد، اظهار داشت : ما درباره اينكه دقيقا چه واكنشي داشته باشيم به زودي تصميم گيري خواهيم كرد.

وي با اشاره به اينكه فرانسه نيز تاكنون موضع گيري هاي جالبي در اين زمينه داشته است، گفت: ما با فرانسه گفتگو كرديم و مواضع مشتركي داريم.

رايس تاكيد كرد كه آمريكا تلاش مي كند مهليز گزارش خود را چنانچه لازم است به طور دقيق تري آماده كند.

مهليزشب گذشته طي گزارش 53 صحفه اي به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد مقامات دولت سوريه و لبنان را به دست داشتن در درعمليات تروريستي ترور حريري متهم كرده است.

کد مطلب 243947

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