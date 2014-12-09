به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه همكاری بین سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران و معاونت فرهنگی قوه قضائیه صبح امروز سه‌شنبه 18 آذر در نشستی در محل این سازمان، منعقد شد.

معاون فرهنگ عمومی قوه قضائیه در جلسه انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری، گفت: یكی از مراكزی كه برای انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌ای از ابتدا مورد توجه ما بود، سازمان اسناد و كتابخانه ملی بود و همانطور كه از اسم آن بر می‌آید اكثر منابع و مدارك با ارزش در این سازمان نگهداری می‌شود.

حاجی باباییان در بخش دیگری از سخنانش گفت: با عنایت به اینكه حكومت اسلامی منبعث از حاكمیت الله است و همه عناصر فعال در این مجموعه طبیعتا از كارگزارانی هستند كه باید در یك مسیر هماهنگ حركت كنند و ید واحده بشوند كه بتوانند این جامعه را در مسیر اهداف متعالی آن هدایت کنند.

معاون فرهنگ عمومی قوه قضائیه با ذكر این موضوع كه قوه قضائیه با توجه به جایگاه تعریف شده در قانون اساسی وظیفه پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های جامعه را بر عهده دارد، تصریح كرد: این مهم بدون همكاری سایر قوا محقق نمی‌شود و با توجه به تاثیرگذاری مسائل فرهنگی در جامعه معاونت فرهنگی در این قوه شكل گرفت.

حاجی باباییان افزود: با دستگاه‌های مختلف گفت و گوهای مداومی داشتیم تا بتوانیم با هم‌افزایی و مشاركت از توانمندی‌های قوه مجریه و مقننه بهره‌مند شویم و در مقابل سایر قوا نیز از امكانات ما استفاده كنند.

در ادامه این نشست معاون فرهنگ عمومی قوه قضائیه با اشاره به ایجاد همدلی جدی نه تنها روی كاغذ بلكه در عمل ابراز امیدواری كرد كه با امضای این تفاهم‌نامه‌ها گام‌های موثرتری در راه رسیدن به اهداف مشترك دستگاه‌ها كه همان اعتلاء و بالندگی نظام اسلامی است برداشته شود.

در ادامه خسروی معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملی ضمن ابراز خوشنودی از حضور نمایندگان قوه قضائیه گفت: سازمان اسناد و كتابخانه ملی از دو منظر مورد توجه است یكی وظیفه میراثی و دیگری مسئولیت اطلاع رسانی.

خسروی در ادامه سخنان خود با اشاره به جنبه نمادین این دست سازمان‌ها افزود: خوشبختانه هر دو ساختمان كتابخانه ملی و آرشیو ملی از دیدگاه نمادین و یادمانی از ساختمان‌های مطرح در سطح ملی و حتی جهانی هستند كه موارد مشابه انگشت شماری در سطح بین‌المللی از این نظر وجود دارد.

وی با اشاره به همكاری سازمان اسناد و كتابخانه ملی با دیگر نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در كشور گفت: همكاری میان سازمان‌ها به داشته‌ها و غنای آ‌ها می‌افزاید.

خسروی در ادامه این نشست با اشاره به گنجینه‌های موجود در سازمان متبوعش تصریح كرد: نفایس بسیاری در مجموعه سازمان اسناد و كتابخانه ملی نگهداری می‌شود كه بعضاً در حافظه جهانی نیز ثبت شده است و باعث افتخار ایران زمین است.

سخنگوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با بیان این موضوع كه در چند حوزه می‌توان با قوه قضائیه همكاری كرد گفت: نگهداری از اسناد و مدارك ارزشمند قوه قضائیه كه نیاز حفاظت در شرایط ویژه دارند، همكاری در تدوین و تولید منابع مكتوب مرتبط با قوه قضائیه، اجرای پروژه‌های پژوهشی، تاریخ شفاهی قوه قضائیه و جز این‌ها از عمده ترین موارد همكاری سازمان اسناد و كتابخانه ملی با معاونت فرهنگی قوه قضائیه است.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری كرد كه بتوان از این تفاهم نامه‌ها در جهت نیل به اهداف فرهنگی كشور بهره برداری كرد. لازم به توضیح است جمعی از مدیران معاونت فرهنگی قوه قضائیه حاجی باباییان را در این نشست همراهی كردند.

در پایان این نشست تفاهم نامه‌ای مشتمل بر 6 ماده با محور استفاده از اسناد و مدارك در جهت ارتقای فرهنگ حقوقی، اجرای برنامه‌های پژوهشی و مطالعاتی، تدوین تاریخ شفاهی قوه قضائیه تاسیس و راه‌اندازی كتابخانه‌های عمومی و برنامه‌های فرهنگی جهت ترویج و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی به امضاء معاون فرهنگ عمومی قوه قضائیه و دكتر خسروی معاون پژوهش، برنامه ریزی و فناوری سازمان اسناد و كتابخانه ملی رسید.