استانداردی در زمینه لیزر پزشکی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا رزاقی روز سه شنبه در نشست خبری کنگره تازه های لیزر در پزشکی، افزود: از آنجایی که استانداردهایی در زمینه لیزر پزشکی وجود ندارد نمی توان با کاربران غیرمتخصصی که به صورت غیرقانونی از این تکنولوژی استفاده می کنند برخورد کرد.



وی گفت: امروزه افرادی که تخصصی در زمینه استفاده از لیزر در پزشکی ندارند از این تکنولوژی نوین استفاده می کنند و مشکلات زیادی را برای بیماران به وجود می آورند.



رزاقی ادامه داد: شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات لیزر پیشنهاد تدوین استانداردهای مرتبط با لیزر پزشکی به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را ارایه کرده و پس از تایید این معاونت تدوین آن را آغاز کرده است.



وی توضیح داد: این استانداردها شامل تجهیزات لیزرپزشکی، نوع لیزرهای مرتبط با بیماری های مختلف، نحوه استفاده کاربران و متخصصانی است که اجازه کار با لیزر را دارند.



رئیس شبکه ملی تحقیقات لیزر پزشکی ادامه داد: تا زمانی که مدیریتی جامع در این زمینه اعمال نشود نمی توان از پراکنده کاری و انجام کارهای غیر علمی جلوگیری کرد.



رزاقی در مورد تولید تجهیزات لیزر پزشکی در داخل کشور اظهار کرد: دانش بومی تولید تجهیزات لیزر پزشکی در کشور مطلوب است اما روند تولید تجهیزات مناسب نیست.



وی ادامه داد: باید در زمینه همکاری و آشنایی بیشتر تولید کنندگان داخلی و تجار تلاش کرد و چالش های بومی مرتبط با این موضوع را مرتفع ساخت.



رزاقی افزود: میزان واردات تجهیزات لیزر پزشکی، میزان نیاز کشور، تعداد کاربران و میزان تولید تجهیزات لیزر پزشکی در کشور در شکبه ملی لیزر پزشکی در حال بررسی است و تا چند ماه آینده گزارش کاملی در این زمینه ارایه خواهد شد.



نهمین همایش انجمن پزشکی لیزری ایران همزمان با دومین کنگره کاربرد لیزر در علوم پزشکی تحت عنوان کنگره تازه های لیزر در پزشکی از دهم تا دوازدهم دی ماه سال جاری در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.