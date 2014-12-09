دوره آموزشی چالشهای استفاده از فضای مجازی در خرم آباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی چالش های استفاده از فضای مجازی و نرم افزارهای تلفن همراه ویژه روحانیون مبلغ روز سه شنبه در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روحانیون مستقر در مناطق تبلیغی اعم از شهرها، بخش ها و روستاها به صورت فصلی یک کارگاه آموزشی دارند که امروز نیز برای شرکت در یک دوره یک روزه گردهم آمده اند.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: حدود ۵۰ روحانی در این کارگاه آموزشی حضور دارند و استاد مومن نسب برای آموزش از تهران دعوت شده است.

وی ادامه داد: بحث فضای مجازی بخش مهمی از وقت آحاد مردم به خصوص قشر جوان را در قالب اینترنت و شبکه های ماهواره ای و موبایل به خود اختصاص داده است که نوع استفاده از این ابزارها نیازمند به کسب مهارت است وگرنه جوانان ما دچار آسیب های جدی می شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه فضای مجازی بخشی است که به راحتی نمی شود از کنار آن گذشت، عنوان کرد: باید شبکه تبلیغ و مخاطبین شبکه تبلیغ در این راستا آموزش های لازم را ببینند.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به برنامه های دهه آخر ماه صفر در استان تصریح کرد: از جمله این برنامه ها اجتماع بزرگ هیئات مذهبی در روز اربعین در تمام شهرستان های استان است.

وی ادامه داد: این تجمع در خرم آباد به همت جامعه اسلامی اصناف و بازار و با همکاری ادارات، کانون مداحان، شورای هیئات مذهبی و سازمان تبلیغات اسلامی روز اربعین ساعت ۹ صبح مقابل حوزه کمالیه برگزار می شود.