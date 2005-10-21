تساوي استقلال ، شكست پاس و پيروزي تيم هاي ابومسلم و فولاد در پايان نيمه اول

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه رقابتهاي فوتبال هفته هشتم ليگ برتر از ساعت 30/19 دقيقه امروز در ورزشگاه آزادي تهران دو تيم استقلال و فجر سپاسي به مصاف هم رفتند كه درپايان نيمه اول دو تيم به تساوي بدون گل رضايت دادند. در اين نيمه استقلال دو بار توسط عنايتي و نيكبخت دروازه فجر را بازكرد اما خداداد افشاريان داور اين مسابقه اين دو گل را مردود اعلام كرد. استقلالي ها در اين نيمه چند موقعيت ديگر گلزني هم داشتند كه دو ضربه بازيكنان اين تيم به تير دروازه برخورد كرد.

در پايان نيمه اول پنج ديدار ديگر نتايج زير بدست آمد:

* ملوان بندرانزلي صفر - سپاهان اصفهان صفر

* ذوب آهن اصفهان صفر - شموشك نوشهر صفر

* ابومسلم خراسان 1 - راه آهن صفر

* فولاد خوزستان 1 - شهيد قندي يزد صفر

* پاس تهران 1 - استقلال اهواز 2