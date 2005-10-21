كشتي مسيح مسلمان در لنگرگاه سياست خارجي آمريكا

به گزارش خبرنگار گروه بين الملل "مهر"، در روز چهارشنبه 27 مهرماه ( 19 اكتبر) صدام حسين المجيد رهبر ديكتاتور سابق عراق به همراه 7 تن از دستيارانش در دادگاهي به رياست قاضي رزكار محمد امين در منطقه الخضرا(سبز) بغداد به جرم كشتار مردم عراق به پاي ميز محاكمه كشيده شد تا در آن 12 مورد اتهام گلچين شده از پانصد مورد شكايت انجام شده بر ديكتاتور سابق تفهيم گردد . ديكتاتوري كه خود را هنوز رئيس جمهوري عراق مي داند و معتقد است كشورش به اشغال نيروهاي بيگانه درآمده و صرفا در چارچوب منافع ملي آمريكا در يك دادگاه نمايشي محاكمه مي شود و عاري از هرگونه اتهامات وارده مي باشد .

دادگاه اخير اولين دادگاه اجرايي براي سران حزب منحله بعث محسوب نمي شود . در تيرماه سال 1383 نيز دادگاه مشابهي با هياهوي تبليغاتي فراوان برگزار شده بود، اما بعدها به دليل مخاطراتي كه اين اقدام براي ديپلماسي آمريكا داشت به حالت تعليق درآمد .

در آن زمان مقامات آمريكا اصرار داشتند كه محاكمه صدام به يك محاكمه بين المللي نظير دادگاه نورمبرگ براي محاكمه سران نازي(1945) ، دادگاه توكيو براي محاكمه جنايتكاران خاور دور (1946)، دادگاه محاكمه سران يوگسلاوي سابق(1993) ، دادگاه بين المللي كيفري براي روندا (1994) تبديل شود و به صورت غير علني برگزار گردد . اما عدم مشروعيت دادگاه غير علني و يا ترس از افشاي برنامه هاي كمكي و مزورانه آمريكا در جريان جنگ تحميلي ايران و يا كويت در يك دادگاه علني مقامات آمريكا را وادار كرد كه در تصميم خود تجديد نظر كنند و محاكمه صدام را صرفا به جرايم سرزمينهاي داخلي محدود كنند .

به گزارش "مهر"، در مقطع كنوني نيز در حالي كه شرايط براي تشكيل دادگاه محاكمه صدام مهيا شده بود مقامات آمريكايي اصرار بر تعويق برگزاري جلسه دادگاه داشتند . برپايي امنيت لازمه و وضعيت نامناسب اوضاع سياسي و امنيتي عراق از استنادات دولت آمريكا مي باشد . اما بنا بر برخي خبرها، تهديد طرفداران صدام مبني بر عدم اعدام وي و به خطر افتادن موقعيت نيروهاي آمريكايي دليل اصلي مخالفت با برگزاري اين دادگاه بود .

با به تعويق افتادن جلسه دوم دادگاه در دور جديد از محاكمه، اعمال نظر مقامات آمريكايي در قبال محاكمه صدام براي همگان كاملا آشكار است . اما اينكه آمريكايي ها چه هدفي را دنبال مي كنند محل سوال مي باشد .

روند دادگاه صدام به كشتي مي ماند كه در بندرگاه سياست خارجي آمريكا لنگر انداخته است . به طور يقين در هر لنگراندازي انگيزه اي نهفته است كه در دو حالت "اجبار" و "تمايل" خلاصه مي شود . ولي آنچه كه مهم است اين توقف دايمي نخواهد بود .

دادگاه صدام بر اساس برنامه متوقف شده است . فاز اول برنامه محاكمه صدام با تغيير دادگاه نظامي به يك دادگاه مدني برداشته شده است . حذف شكايات مطرح شده از طرف دولت هاي همسايه عراق در جلسه محاكمه و انحصاري كردن اتهامات به جنايات سرزميني گام نخست اجراي برنامه آمريكا بود .

به گزارش "مهر"، دولتمردان آمريكا به خوبي واقفند كه به كار بردن دادگاههاي نظامي در كشورهايي كه مردمسالاري در آن معنا و مفهوم ندارد مشكلات بيشتري را براي نيروهاي آمريكايي به بار خواهد آورد . فرهنگ سياسي رايج در كشورهاي غيردموكراتيك به آساني حاضر به پذيرش و يا واكنش به خطاهاي انجام شده در قبال عملكرد مسئولان حكومتي خود نيستند بويژه كه مسئله حساس برانگيزي چون مليت و قوميت در بين باشد .

هواشناسان سياسي آمريكا سعي دارند با عقب انداختن دادگاه، روند تحركات جديد بوجود آمده در عراق موسوم به مبحث آشتي ملي را رديابي كنند و فضاي عمومي عراق را به خوبي بسنجند و راهبرد جديدي در فضاي معادلاتي چند مجهولي عراق براي آينده ترسيم كنند . بديهي است كه با انعقاد صلح و آشتي ملي تن دادن به خواسته هاي طرفداران صدام و صادركردن احكامي چون حبس ابد راحتتر قابل وصول است و عواقب خطرناك كمتري نسبت به حكم اعدام براي نيروهاي آمريكايي در پي خواهد داشت .

