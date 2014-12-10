مریم‌السادات شجاع الدین در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «خب چی میخوای؟؟؟» نوشته سیمین امیریان است و از 23 آذرماه اجرای خود را در تماشاخانه تازه تاسیس استاد فنی زاده واقع در مجموعه آفرینش منشور هنر آغاز خواهد کرد.

وی درباره داستان این اثر نمایشی توضیح داد: داستان نمایش درباره سرطان است که متاسفانه این روزها بسیار با آن روبرو می شویم. «خب چی میخوای؟؟؟» نیز داستان زن و شوهری را روایت می کند که مرد داستان مبتلا به سرطان پیشرفته شده و دکتر به او گفته تنها دو ماه فرصت زندگی کردن دارد اما او این اتفاق را از همسر باردارش پنهان می کند. در عین حال نیز می خواهد به طریقی از وضعیتش به همسرش اطلاعاتی بدهد بنابراین شخصیت خیالی راننده تاکسی را در ذهنش می سازد که مبتلا به سرطان است و هر روز از وضعیت این شخص و روند بیماری اش به همسرش اطلاعاتی می دهد.

شجاع الدین ادامه داد: این نمایش قرار است این حس را به مخاطب القا کند که قدر لحظه هایش را بداند. در این نمایش زن داستان بی تفاوت به داستان راننده تاکسی که همسرش هرروز برایش نقل می کند فقط به فکر آینده است و متوجه اصل قضیه نمی‌شود در حالیکه مرد می داند که فرصت زیادی ندارد و باید به حال فکر کند. من تلاش کردم در این اثر نمایشی به مخاطب القا کنم که قدر لحظه‌هایش را بداند و مدام درگیر آینده نباشد و به لحظه های با هم بودن بیندیشد.

بازیگر سریال «زخم» درباره شیوه اجرایی نمایش توضیح داد: با وجود اینکه اتفاق‌های داستان در فضایی رئالیستی رخ می دهد اما نمایش به شیوه ای کاملا واقع گرا روایت نمی شود و صحنه هایی را که مرد داستان از زندگی راننده تاکسی روایت می کند در نمایش تجسم می شوند.

وی در پایان درباره اجرا در سالنی تازه تاسیس بیان کرد: تماشاخانه استاد فنی زاده سالنی تازه تاسیس است و این نمایش نیز جزو اولین کارهایی است که در این سالن به صحنه می رود. به هر حال اجرا در سالن های خصوصی مشکلات خودش را دارد اما برای افرادی مثل من که متاسفانه دستشان به سالن های شناخته شده نمی‌رسد وجود چنین مکان هایی برای اجرا مناسب به نظر می رسد در عین اینکه با اجرا در چنین مکان هایی ما می توانیم با تماشاگرانی که زیاد اهل تئاتر رفتن نیستند بیشتر آشنا شده و هنر تئاتر را به آنها معرفی کنیم.

نمایش «خب چی میخوای؟؟؟» به نویسندگی سیمین امیریان از 23 آذر به مدت 15 شب از ساعت 18 در تماشاخانه استاد فنی زاده واقع در مجموعه آفرینش منشور هنر به به آدرس خیابان انقلاب ابتدای خیابان ویلا، کوچه مراغه پلاک دو طبقه سه واحد اجرا می رود.

سالار كریم خانی، مهرآسا صمدی، رامین خطیب بازیگران این نمایش هستند.

شجاع الدین تجربه دستیاری در نمایش هایی چون «دیوار» محمدرضا خاکی، «شب بخیر مادر» احسان فکاء و بازی در فیلم ها و سریال هایی چون «تلفن همراه رییس جمهور»، «ماه عسل یونانی»، «ما همه گناهکاریم» و «زخم» را داشته است.