قصد به چالش كشيدن جهان را نداريم // حزب الله خلع سلاح را نمي پذيرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از شبكه خبري الجزيره، درضيافت افطاري كه حزب الله عصر روز گذشته درجنوب بيروت ترتيب داده بود، سيد حسن نصر الله طي سخناني در جمع صدها نفر ازشخصيت هاي سياسي لبنان، وزيران ونمايندگان پارلمان اظهارداشت : اين حزب هرگز خلع سلاح رانمي پذيرد مگراينكه رژيم صهيونيستي تمام اسيران لبناني دربند را آزاد نمايد و از كشتزارهاي اشغالي شبعاي لبنان عقب نشيني كند .

دبير كل حزب الله لبنان خاطر نشان كرد : حزب الله قصد ندارد جهان را به چالش بكشد اما تا پيش ازايده خلع سلاح خواهان تحقق يافتن درخواست هاي ذكر شده خود است .

وي با انتقاد ازاينكه چرا برخي تلاش كردند تا مساله خلع سلاح گروه هاي مقاومت فلسطين درلبنان را به هيات وزيران دولت لبنان ارجاع دهند، تاكيد كرد : دولت لبنان نبايد براي خلع سلاح مقاومت فلسطين در اردوگاههاي آوارگان تلاش كند.

سيد حسن نصر الله همچنين ابرازداشت : درزماني كه همچنان حق بازگشت آوارگان فلسطيني به سرزمينشان با شك و ترديدها توام است ما به عنوان يك حزب لبناني با هرگونه تلاش براي برچيدن سلاح در اردوگاه هاي آوارگان فلسطيني در لبنان مخالفت مي كنيم .

الجزيره طي تفسيري درمورد موضع حزب الله ابراز عقيده كرد: حزب الله و مقاومت فلسطين در لبنان به موجب قطعنامه 1559 شوراي امنيت تحت فشار فزاينده جامعه بين المللي قرار گرفته اند .

درقطعنامه 1559 شوراي امنيت كه با تلاش هاي آمريكا و فرانسه و هدف دخالت قدرت هاي بزرگ در منطقه به تصويب رسيد خواستار خروج نيروهاي سوريه از لبنان و خلع سلاح حزب الله و فلسطينيان ساكن اردوگاه هاي آوارگان در لبنان شد كه البته بند مربوط به خروج سوريه از لبنان با عقب نشيني نظامي اين كشور در آوريل گذشته از لبنان محقق شد.

بر اساس اعلام الجزيره پيش بيني مي شود كه تري رود لارسن فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به لبنان وسوريه طي روزهاي آينده گزارشي را درخصوص خلع سلاح حزب الله و فلسطينيان ساكن اردوگاه به شوراي امنيت ارائه كند

