سرقت کابل خسارات بالایی به سیستم برق رسانی وارد می کند

حسین کرامتی در گفتگو با مهر اظهارداشت: هر سال شاهد مواردی از سرقت کابل در این شهرستان هستیم که برخی از این افراد نیز دستگیر می شوند.

وی تصریح کرد: سرقت کابل به دلیل قیمت فلز کابلها انجام می شود و اخیرا هم هزار و 800 کیلوگرم کابل سرقتی در این شهرستان کشف شده است.

وی گفت: سارقان اکثرا در مناطق دور افتاده اقدام به این کار می کنند و خسارتهای قابل توجهی ایجاد می کنند و موجب بروز خاموشی می شوند.

کرامتی خواستار فرهنگ سازی در جامعه و همکاری مردم برای جلوگیری از چنین اقدامهایی شد و گفت: شهرستان ریگان از جمله شهرستانهای محروم استان کرمان است که کار خدمات رسانی به مردم نیاز به عزم جدی و اختصاص اعتبار دارد و بروز پدیده هایی مانند سرقت کابل موجب کندی خدمات به مردم محروم به خصوص در مناطق دور افتاده می شود.

وی همچنین از مبارزه جدی با موارد مشترکان غیر مجاز خبر داد و گفت: پرداخت قبوض و استفاده از کنتورهای استاندارد می تواند در زمینه توسعه شبکه کارآمد باشد.