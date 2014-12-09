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۱۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۷

فلاح:

پژوهش بر محور کارآفرینی باشد/ بهره برداری از دو چاه نفتی در مازندران

پژوهش بر محور کارآفرینی باشد/ بهره برداری از دو چاه نفتی در مازندران

بابلسر- خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با اشاره به فضای پژوهشی در استان گفت: همانطور که باید روند آموزش بر محور پژوهش باشد لازم است تا پژوهش نیز بر محور کارآفرینی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار شامگاه سه شنبه در پانزدهمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان مازندران در دانشگاه مازندران با بیان اقدامات دولت یازدهم طی یکسال و نیم گذشته گفت: خوشبختانه رشد نامتعارف تورم کاهش یافته و امروز با تلاش دولت موفق به مهار تورم شده ایم.

استاندار مازندران افزود: آرامش امروز جامعه محصول تدبیر و مدیریت دولت بوده که با همراهی و اعتماد مردم بدست آمده است.

وی در ادامه با اشاره به گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری دراستان گفت: اگر روند آموزش بر محور پژوهش قرار دارد لازم است تا پژوهش نیز بر محور کارآفرینی قرار گیرد.

فلاح با بیان انکه برای اولین بار تخصیص اعتبار پژوهش بصورت صد در صدی در دولت تدبیر و امید در استان مازندران صورت گرفته افزود: در سال جاری ۶میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بخش پژوهش استانداری تخصیص اعتبار صورت گرفته که در سال ۹۴ این اعتبار از رشد چند برابری برخوردار خواهد بود.

استاندار مازندران تاکید کرد: پژوهشگران استان باید به کمک مدیریت استان بیایند و طرح های پژوهشی بر اساس فضای رقابتی و کارآمدی باید بسمت عملیاتی و اجرائی حرکت کند.

بهره برداری از دو چاه بزرگ نفتی در دریای مازندران

وی در بخش دیگر از بهره برداری ار دو چاه نفتی در دریای مازندران خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر کارشناسان و تلاشگران سکوی نفتی امیرکبیر در دریای مازندران موفق به برداشت نفت از چاه های نفتی شدند.

استاندار مازندران افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده میزان هیدروکربن این نفت استخراج شده در مقایسه با استانهای نفت خیز از کیفیت بیشتری برخوردار است.

در پانزدهمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری استان مازندران که شامگاه سه شنبه در دانشگاه مازندران برگزار شد از ۲۱ پژوهشگر نمونه استانی در گروه های علوم پایه، علوم پزشکی، علوم انسانی، هنر، علوم کشاورزی، علوم فنی و مهندسی، معلمان پژوهشگر و مراکز پژوهشی و نخبگان دانشگاهی تجلیل شد.

کد مطلب 2439693

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