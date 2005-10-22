نرخ بيكاري ايران در سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بانك جهاني تازه ترين برآورد خود از نرخ بيكاري در كشورهاي خاورميانه را اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در حال حاضر 13.8 درصد است، اما پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بالاترين سطح خود برسد.

اين گزارش حاكي است، بانك جهاني معتقد است با توجه به اينكه ميانگين سني جمعيت ايران هم اكنون زير 21 سال است، طي پنج سال آينده ايران با شديدترين فشار براي اشتغالزايي مواجه خواهد بود.

بنابر پيش بيني بانك جهاني نرخ بيكاري در ايران تا سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد، كه بالاترين ميزان بيكاري طي چندين سال اخير خواهد بود.

در گزارش ياد شده آمده است از سال 2010 به بعد، فشار بيكاري در ايران كاهش خواهد يافت، به طوريكه نرخ بيكاري تا سال 2030 به حدود 10 درصد نزديك خواهد شد.

بانك جهاني همچنين نرخ بيكاري در اردن را در سال جاري 17 درصد، لبنان 12، عمان 10، عربستان 12، فلسطين 25، يمن 9، الجزاير 27، مصر 8، مراكش 22، سوريه 9، تونس 15، امارات 6، قطر 13، كويت 27، و بحرين 13 درصد اعلام كرده است.