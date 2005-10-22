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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۱

هشدار بانك جهاني به ايران:

نرخ بيكاري ايران در سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد

نرخ بيكاري ايران در سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد

بانك جهاني پيش بيني كرد ايران طي پنج سال آينده با شديدترين فشار اشتغالزايي مواجه شود و با توجه به تركيب جمعيتي ايران، نرخ بيكاري در آن به بالاترين سطح خود برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، بانك جهاني تازه ترين برآورد خود از نرخ بيكاري در كشورهاي خاورميانه را اعلام كرد.

بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در حال حاضر 13.8 درصد است، اما پيش بيني مي شود اين رقم تا سال 2010 به بالاترين سطح خود برسد.

اين گزارش حاكي است، بانك جهاني معتقد است با توجه به اينكه ميانگين سني جمعيت ايران هم اكنون زير 21 سال است، طي پنج سال آينده ايران با شديدترين فشار براي اشتغالزايي مواجه خواهد بود.

بنابر پيش بيني بانك جهاني نرخ بيكاري در ايران تا سال 2010 به حدود 23 درصد خواهد رسيد، كه بالاترين ميزان بيكاري طي چندين سال اخير خواهد بود.

در گزارش ياد شده آمده است از سال 2010 به بعد، فشار بيكاري در ايران كاهش خواهد يافت، به طوريكه نرخ بيكاري تا سال 2030 به حدود 10 درصد نزديك خواهد شد.

بانك جهاني همچنين نرخ بيكاري در اردن را در سال جاري 17 درصد، لبنان 12، عمان 10، عربستان 12، فلسطين 25، يمن 9، الجزاير 27، مصر 8، مراكش 22، سوريه 9، تونس 15، امارات 6، قطر 13، كويت 27، و بحرين 13 درصد اعلام كرده است.

کد مطلب 243972

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