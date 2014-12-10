تعرفه مکالمات بین الملل به مقصد عراق اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه از ارائه تخفیف به زائران عتبات عالیات که از سیم کارتهای این دو اپراتور استفاده می کنند خبر دادند.

طرح های ویژه همراه اول به مناسبت اربعین حسینی

همراه اول در قالب کمپین «با کاروان نینوا»، به زائران کربلا تخفیفات ویژه می دهد؛ این اپراتور اعلام کرده که به مناسبت اربعین حسینی و جهت ارائه تسهیلات به زائران بارگاه ملکوتی حضرت امام حسین(ع)، تخفیفاتی برای این زائران درنظر گرفته است.

بر اساس این طرح، از دهم آذرماه تا دوم دی ماه، زائران همراه اولی عتبات عراق، برای مکالمه با ایران فقط دقیقه ای 993 تومان، برای مکالمه داخلی دقیقه ای 493 تومان و برای مکالمه دریافتی دقیقه ای 1393 تومان پرداخت می کنند. همچنین در این طرح، پیامک ارسالی 350 تومان و پیامک دریافتی رایگان بوده و استفاده از یک مگابایت اینترنت همراه اپراتور KOREKTEL هزینه ای حدود 1393 تومان در پی دارد.

همراه اول با تأکید بر اینکه بسته های اینترنت همراه در خارج از کشور قابل استفاده نیست، از زائران همراه اولی درخواست کرده است، در صورت عدم تمایل به استفاده از اینترنت همراه، اینترنت گوشی همراه خود را غیرفعال کنند.

همچنین اپراتور اول تصریح کرده است، هزینه مکالمات بین الملل به دقیقه رند می شود و زائران باید برای پیدا کردن اپراتور مورد نظر، شبکه آن را بصورت دستی جستجو کنند.

در ادامه ارائه خدمات به کاروان نینوا، قرار است همراه اول در مسیر نجف اشرف تا کربلا، خدمات سیم کارت از قبیل تعویض سیم کارت، قطع و وصل سیم کارت ارائه کند.

همراه اولی ها همچنین می توانند در این ایام، در قالب کمپین "سوگواره عکس نینوا"، با ارسال عکس های منتخب از لحظه های حضور خود در کربلا و نجف، در این مسابقه معنوی شرکت کرده و برنده یکی از 5 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات شوند؛ در این مسابقه ارسال تصاویر از طریق رایانه یا تلفن همراه (گوشی های هوشمند دارای سیستم عامل اندروید یا ios امکانپذیر است.

علاقمندان می توانند برای شرکت در این مسابقه، وارد سایت لنزور به نشانی www.lenzor.com شده یا با نصب برنامه کاربردی لنزور روی گوشی خود، اقدام کنند.

طرح های ویژه ایرانسل برای زائران عتبات

اپراتور ایرانسل نیز از ارائه تخفیف ویژه برای مکالمات بین الملل به مقصد عراق همزمان با ایام اربعین حسینی خبر داد.

براین اساس آن دسته از زائرین عتبات عالیات که از سیم‌کارت‌های اعتباری و دائمی ایرانسل استفاده می کنند، در زمان اقامت در عراق از 72 درصد تخفیف در تماس های خود با انتخاب اپراتور Zain برخوردار خواهند شد، به طوری که هزینه مکالمه در داخل عراق از طریق استفاده از خدمات رومینگ با استفاده از اپراتور Zain برای هر دقیقه 1110 تومان، هزینه مکالمه با ایران دقیقه ای 2220 تومان، دریافت مکالمه از ایران دقیقه ای 1500 تومان و ارسال و دریافت پیامک 518 تومان محاسبه خواهد شد.

همچنین، مشترکین ایرانسل می توانند با شماره گیری 060 بجای دو صفر اول در مکالمات بین‌الملل به مقصد اپراتورهای تلفن ثابت و همراه عراق، هزینه مکالمات بین المللی خود را کاهش داده و آسان تر از قبل تماس‌های خود را برقرار کنند.

با استفاده از این سرویس ایرانسل، هزینه هر دقیقه مکالمه از طریق سیم کارت های اعتباری ایرانسل از ایران به مقصد اپراتورهای تلفن همراه عراق، با 42 درصد تخفیف به دقیقه ای 899 تومان و به مقصد اپراتورهای تلفن ثابت عراق با 33 درصد تخفیف، به دقیقه ای 649 تومان کاهش می یابد، که مقرون به صرفه ترین تعرفه مکالمه برای این دسته از تماس‌ها به حساب می آید.

این اپراتور برای مشترکان ایرانسل که در عراق اپراتور کوراکتل را انتخاب کنند به ازای هر مگابایت تبادل ترافیک دیتا بر بستر نسل سوم موبایل، تعرفه یکهزار تومانی درنظر گرفته است به این ترتیب زائران عتبات می توانند از بستر اینترنت از طریق پیام رسانهای موبایلی با اقوام خود در سرتاسر دنیا ارتباط صوت و متن به صورت رایگان داشته باشند.

اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات رومینگ بین‌الملل ایرانسل، روش فعال‌سازی برای مشترکین سیم‌کارت‌های دائمی و اعتباری، خدمات اینترنت همراه رومینگ بین الملل، روش‌های شارژ و رومینگ اعتباری ایرانسل باخرید کارت شارژ در کشور مقصد از طریق وبسایت ایرانسل به نشانی irancell.ir دردسترس است.