كارگاه تخصصي آشنايي با مكتب ادبي ناتوراليسم برگزار مي شود

به گزارش مهر ، اين نشست كه به نقد و بررسي مكتب ادبي ناتوراليسم و شناخت عنصر داستاني حقيقت مانندي در داستان كوتاه با حضور داستان نويسان ، كارشناسان و دانشجويان رشته هاي ادبيات داستاني و زبان و ادبيات فارسي مي پردازد ، روز يكشنبه اول آبان ماه سال جاري از سوي اداره فعاليتهاي ادبي و هنري معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در سالن شماره 4 اين دانشگاه برگزارخواهد شد .



اين گزارش حاكي است دانشجويان در اين كارگاه با زمينه هاي فكري ، فرهنگي و اجتماعي ظهور مكتب ناتوراليسم ، ويژگيها ، اصول و قواعد مكتب ناتوراليسم ، ادبيات ناتوراليستي در اروپا ، نويسندگان ناتوراليستي ، شعر در مكتب ناتوراليسم ، ناتوراليسم درادبيات داستاني ايران و ... آشنا مي شوند.

همچنين در اين كارگاه ، دانشجويان و شركت كنندگان با عنصر داستاني حقيقت مانندي و ويژگيهاي آن در داستان كوتاه آشنا مي شوند.