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۳۰ مهر ۱۳۸۴، ۱۰:۱۴

كارگاه تخصصي آشنايي با مكتب ادبي ناتوراليسم برگزار مي شود

چهارمين جلسه هفتگي كارگاه هاي تخصصي آشنايي با مكاتب ادبي و شناخت عناصر داستاني برگزار مي شود .

به گزارش مهر ، اين نشست كه به نقد و بررسي مكتب ادبي ناتوراليسم و شناخت عنصر داستاني حقيقت مانندي در داستان كوتاه با حضور داستان نويسان ، كارشناسان و دانشجويان رشته هاي ادبيات داستاني و زبان و ادبيات فارسي مي پردازد ، روز يكشنبه اول آبان ماه سال جاري از سوي اداره فعاليتهاي  ادبي و هنري معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي واحد تربيت معلم در سالن شماره 4 اين دانشگاه برگزارخواهد شد . 

اين گزارش حاكي است دانشجويان در اين كارگاه با زمينه هاي فكري ، فرهنگي  و اجتماعي ظهور مكتب ناتوراليسم ، ويژگيها ، اصول و قواعد مكتب ناتوراليسم ، ادبيات ناتوراليستي  در اروپا ، نويسندگان ناتوراليستي  ، شعر در مكتب ناتوراليسم ، ناتوراليسم درادبيات داستاني ايران و ... آشنا مي شوند.

همچنين در اين كارگاه ، دانشجويان و شركت كنندگان با عنصر داستاني حقيقت مانندي و ويژگيهاي آن در داستان كوتاه آشنا مي شوند.

کد مطلب 243990

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